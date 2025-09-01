leonoticias - Noticias de León y provincia

El leonés Moncho pisa el podio en la Copa del Mundo

El deportista leonés logra la plata con el equipo español en la cita de la modalidad de accuracy celebrada en Alemania

Dani González

León

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:55

Nuevo éxito para el leonés Víctor Rodríguez 'Moncho' que, formando parte de equipo español, se ha colgado la medalla de plata en la Copa del Mundo de la modalidad de accuracy celebrada en Wasserkupe (Alemania).

Moncho logró puntuar en cuatro de las cinco rondas y, pese a que él mismo reconoce que no fue su mejor actuación, aportó lo suficiente para que España lograra el segundo puesto en esta prueba y se coloque entre los diez mejores en la general.

El leonés inicia ahora un mes de entrenamiento duro para ultimar los detalles para el campeonato del mundo de esta modalidad que tendrá lugar del 9 al 19 de octubre en Alanya (Turquía).

