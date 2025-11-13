leonoticias - Noticias de León y provincia

León alberga este sábado por primera vez el Campeonato de Squash para Clubes

Se trata de un formato novedoso que se realizará en el Estadio Hispánico, ha explicado el presidente del Club Squash León, Esaú Martínez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 15:47

El Estadio Hispánico de León acoge este sábado 15 de noviembre el Campeonato de Squash para Clubes de Castilla y León.

Se trata de un formato novedoso que se celebra por primera vez en León y en el que los clubes conforman equipos mixtos para jugar una liguilla con partidos de gran calidad e intensidad.

Así lo ha explicado el presidente del Club Squash León, Esaú Martínez, que se ha reunido con el concejal de Deportes del Ayuntamiento de León, Vicente Canuria, para ultimar los detalles de cara a la celebración del torneo.

