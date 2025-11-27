leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria. Agencias
Artes Marciales Mixtas

Cristiano Ronaldo une fuerzas con Topuria

El delantero portugués del Al Nassr se convierte en accionista de WOW FC

C. P. S.

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 17:05

Comenta

Dos de los deportistas con mayor impacto mediático unen fuerzas, marcando un hito en la historia de las Artes Marciales Mixtas (MMA). Cristiano Ronaldo se ha convertido en accionista de WOW FC, la compañía líder de las MMA en España.

«Las MMA representan valores en los que realmente creo: disciplina, respeto, resiliencia y la búsqueda constante de la excelencia. WOW FC está construyendo algo único y poderoso, y estoy orgulloso de unirme a este proyecto para ayudar a elevar el deporte e inspirar a la próxima generación», ha señalado el delantero del Al Nassr al anunciar una alianza que está llamada a marcar un antes y un después en esta disciplina.

WOW FC ha experimentado un crecimiento explosivo en todos los segmentos demográficos, con la asistencia a los eventos aumentando más del 400% año tras año y las ventas de entradas superando constantemente los 5.000 espectadores por show, según destaca la compañía que tiene a Ilia Topuria como rostro más visible. La distribución internacional ha llevado los eventos de WOW a más de 170 países, «estableciendo a la organización como una de las fuerzas emergentes más dinámicas en los deportes de combate», remarca.

La incorporación de Cristiano Ronaldo, uno de los deportistas más populares del planeta, contribuirá a acelerar la expansión global de WOW FC y reforzará su misión de convertir las MMA en un movimiento cultural 'mainstream' en Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y otros territorios, espera la compañía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un leonés logra una sentencia pionera en la caza española: 7.000 euros por un ataque de lobo
  2. 2 El bar leonés que convoca a los pendones y a Revilla para iluminar la Navidad
  3. 3 Ser alcalde en una localidad leonesa puede superar un sueldo de más de 4.000 euros al mes
  4. 4 Justicia subasta en León un chalé ocupado y un local comercial valorados en 2 millones de euros
  5. 5 «El peor momento era Navidad; rechazaba llamadas de familiares para evitar que supieran cómo estaba»
  6. 6 Fallece un varón de 80 años tras declararse un incendio en su vivienda de un pueblo de León
  7. 7 Locura en León por un puesto de trabajo en hostelería: 715 personas para entrevistas exprés de tres minutos
  8. 8 Un ciclista atropella a una mujer en la zona peatonal de Ordoño
  9. 9 El pueblo de León que crea una bolsa de alquiler y venta de inmuebles para asentar población
  10. 10 UPL ve «irregularidades graves» en la Contratación con facturas «infladas» un 35%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Cristiano Ronaldo une fuerzas con Topuria

Cristiano Ronaldo une fuerzas con Topuria