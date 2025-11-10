El Club Ritmo ondea la bandera de León en Portugal

Leonoticias León Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:32 Comenta Compartir

El Club Ritmo sigue llevando la bandera de León a lo más alto. Esta vez fue en Portugal, donde las gimnastas del club leonés hicieron ondear la bandera en el podio. Nada más y nada menos que en 19 ocasiones sonó el nombre de León y del Club Ritmo para reclamar a una de sus gimnastas al podio del Torneo Internacional Guimagym Cup de Guimaraes.

Marta Pérez volvía a codearse con las mejores júniors del continente y la leonesa volvió a demostrar su calidad alzándose con el subcampeonato en el Torneo FIG en la categoría júnior en la que sumó otras tres medallas en las finales por aparatos, con una plata en cinta y dos bronces en aro y pelota, quedándose a un paso del podio en mazas.

Despliegue de medallas

En la categoría júnior no FIG Lola Ferro logró un oro en aro y un bronce en pelota, con Lucía Arias festejando dos bronces en aro y cinta. En categoría sénior las grandes triunfadoras fueron Claudia Alonso que regresó a casa con tres medallas de plata en mazas, pelota y aro; y Carmela Pérez que festejó una plata en cinta y un bronce en pelota.

En categoría infantil 2012, pleno del Club Ritmo en el podio de cuerda, con Adriana Prieto llevándose el oro por delante de Rocío Domínguez y Aitana Escobar, que festejaron la plata y el bronce, respectivamente en una categoría en la que también subía al podio Nerea Rodríguez con su bronce en cinta. El botín de medallas de las leonesas lo completaba la más pequeña de la expedición del Club Ritmo a Portugal, Macarena Escobar que en la categoría de 2016 se imponía en la cuerda y lograba la plata en manos libres.

Para Ruth Fernández, la máxima responsable técnica del Club Ritmo, el éxito cosechado en Guimaraes «refuerza el trabajo que estamos haciendo y pone en valor la amplitud de nuestra cantera. Para nosotras es un orgullo llevar nuestra bandera de León por todo el mundo. Lo hicimos en Croacia y hemos aumentado aún más la cosecha de medallas en esta competición internacional en Portugal».