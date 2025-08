Carolina Monedero, nuevo fichaje del Bembimbre HC

Leonoticias León Lunes, 4 de agosto 2025, 22:09 Comenta Compartir

El Bembibre H.C cuenta con una nueva jugadora. Se trata de la madrileña Carolina Monedero Juzgado, procedente del C.P Alcobendas. La joven cuenta «con garra», lo que ayudará a dar mayor energía y dinamismo a la acción en el partido, según indican desde el club de hockey leonés.

A sus 24 años, cuenta una larga experiencia en el mundo del hockey, iniciándose en patines a los cinco años en Alcobendas, donde descubió su amor y pasión por este deporte.

Cuenta con una extensa trayectoria, debutando en la OK Liga en el C.P Rivas Las Lagunas. Además, logró la medalla de plata en el Europeo de Clubes disputado en Breganze (Italia). Tras esa temporada, alternó las competiciones de OK Liga y OK Liga Plata, pasando por el Alcorcón para regresar al Alcobendas, donde ha jugado los tres últimos años.

«Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad, que pienso aprovechar al 200%» dice la nueva Águila, añadiendo que «me hace especial ilusión unirme a un Club serio que apuesta de verdad por el hockey femenino. Llego con muchas ganas de cumplir los objetivos del equipo y de aportar tanto dentro como fuera de la pista».

De este modo, la ingeniera informática aterriza en Bembibre pudiendo compaginar su trabajo y como ella enfatiza «Bembibre cuenta con una afición fiel, que no falla y siempre está animando, por lo que tengo muchas ganas de jugar partidos con esa energía en las gradas. Es algo que echaba en falta desde hace tiempo y que valoro muchísimo. El Club ha crecido mucho desde su fundación, mejorando tanto en instalaciones deportivas y he visto como cada año avanzan hacia una mayor profesionalización del deporte femenino, eso me motiva profundamente, porque siempre ha sido mi sueño desde pequeña».

