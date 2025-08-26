leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nueve carreteras siguen cortadas y 750 personas desalojadas en 18 pueblos de León por los incendios
Gimnasia Rítmica

El Campus Ritmo vibra con el bronce mundial de las 'Andreas'

El Club Ritmo festejó en su Campus de La Vecilla el bronce del conjunto español en las finales del Mundial de Río de Janeiro

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 26 de agosto 2025, 10:17

El Club Ritmo celebra esta semana en La Vecilla su tradicional Campus de verano y este año el inicio del mismo coincidió con las finales del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica que se ha disputado en Río de Janeiro en el que dos gimnastas del Club Ritmo sumaron otro bronce en la final de cinco cintas y un cuarto puesto en la final del ejercicio mixto.

Las niñas participantes en el Campus siguieron en directo las dos finales y vieron a Andrea Fernández y Andrea Corral subir al tercer escalón del podio en el que ya habían estado el día antes de la clasificación general junto a sus compañeras del equipo nacional Inés Bergua, Marina Cortelles, Lucía Muñoz y Salma Solaun.

«Verlas en el podio es un refuerzo para estas niñas que están entrenándose donde nuestras 'Andreas' estaban hace unos pocos veranos», asegura Ruth Fernández, máxima responsable técnica del Club Ritmo y del Campus que se celebra hasta este próximo sábado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los mensajes de la vergüenza para la Junta: «Ni con esas nos mueven»
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Risto, el burro que avisó de que el fuego llegaba a Molinaseca: «Ha sido nuestra alarma»
  4. 4 Los incendios de Garaño, La Baña y Fasgar-Colinas siguen siendo un riesgo para las poblaciones
  5. 5 Localizan 34 cartuchos de dinamita en una vivienda de Vivero de Omaña
  6. 6 La Policía Nacional detiene a un hombre en San Andrés del Rabanedo por un robo con fuerza en una finca
  7. 7 Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»
  8. 8 Protección Civil alerta sobre Garaño que «evoluciona muy desfavorablemente»
  9. 9 Cuando el vecino salva al vecino: «Gracias a que no abandonaron, lograron que no ardiera todo el pueblo»
  10. 10 Detenido un hombre de 75 años como supuesto autor del incendio de Molinaseca

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Campus Ritmo vibra con el bronce mundial de las 'Andreas'

El Campus Ritmo vibra con el bronce mundial de las &#039;Andreas&#039;