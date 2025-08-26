El Campus Ritmo vibra con el bronce mundial de las 'Andreas'

Leonoticias León Martes, 26 de agosto 2025, 10:17 Comenta Compartir

El Club Ritmo celebra esta semana en La Vecilla su tradicional Campus de verano y este año el inicio del mismo coincidió con las finales del Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica que se ha disputado en Río de Janeiro en el que dos gimnastas del Club Ritmo sumaron otro bronce en la final de cinco cintas y un cuarto puesto en la final del ejercicio mixto.

Las niñas participantes en el Campus siguieron en directo las dos finales y vieron a Andrea Fernández y Andrea Corral subir al tercer escalón del podio en el que ya habían estado el día antes de la clasificación general junto a sus compañeras del equipo nacional Inés Bergua, Marina Cortelles, Lucía Muñoz y Salma Solaun.

«Verlas en el podio es un refuerzo para estas niñas que están entrenándose donde nuestras 'Andreas' estaban hace unos pocos veranos», asegura Ruth Fernández, máxima responsable técnica del Club Ritmo y del Campus que se celebra hasta este próximo sábado.

