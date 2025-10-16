Aitana Bonmatí y Rodri Hernández, y María Pérez y Álvaro Martín, Premios Nacionales del Deporte Los futbolistas han sido distinguidos en 2023 mientras que los atletas han recibido el galardón por sus actuaciones en 2024

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 16 de octubre 2025, 18:48 | Actualizado 19:06h.

Los futbolistas Rodrigo Hernández y Aitana Bonmatí y los atletas Álvaro Martín y María Pérez han sido distinguidos con los Premios Nacionales del Deporte 2023 y 2024, respectivamente. Así lo ha hecho público este jueves el jurado, convocado por el presidente del Consejo Superior de Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

Rodri, galardonado con el premio Rey Felipe como mejor deportista masculino de 2023, ganó la Premier League, la Liga de Campeones y la Copa de Inglaterra con el Manchester City y conquistó con la selección española la Liga de Naciones. Estos títulos le valieron la nominación para el Balón de Oro, que consiguió un año después.

Por su parte, Aitana Bonmatí, premio Reina Letizia, consagró ese mismo año su estatus como figura indiscutible a nivel internacional al conseguir la Copa del Mundo con la selección española. Con el Barcelona, añadió a su palmarés la Liga de Campeones, la Liga F y la Copa de la Reina, además de conseguir ese mismo año el primero de sus tres Balones de Oro.

Por su parte, los atletas Álvaro Martín y María Pérez han sido los galardonados con los premios Rey Felipe y Reina Letizia correspondientes al pasado ejercicio. Ambos hicieron historia al conquistar juntos el oro olímpico en el relevo mixto de los Juegos de París, en los que también lograron de manera individual el bronce y la plata, respectivamente, en la prueba de los 20 kilómetros marcha.

Por otro lado, la selección española femenina de fútbol, campeona del mundo en 2023, ha conseguido la Copa Barón de Güell, que premia al mejor equipo o selección del año. Se reconoce así a una generación ya convertida en leyenda y referente, que conquistó en Australia el primer título mundial absoluto de la historia del fútbol femenino español.

En la edición de 2024, este premio se ha concedido a la selección española femenina de waterpolo, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, plata europea en Eindhoven y bronce en el Campeonato del Mundo de Doha.

El Premio Princesa Leonor, que reconoce al o la mejor deportista menor de 18 años, ha recaído en la edición de 2023 en la jugadora de baloncesto Iyana Martín. La joven logró ese año la plata en el Mundial sub-19 de Hungría -en el que también fue elegida MVP-, y consiguió el bronce en el Europeo sub-18 de Turquía.

En su edición de 2024, este premio se ha concedido a la jugadora de baloncesto Awa Fam, quien consiguió los títulos de subcampeona del Eurobasket sub-18 y sub-20 con la selección española, además de ser elegida parte del quinteto ideal y MVP, respectivamente.

El Premio Infanta Sofía, que pone en valor el impulso del deporte practicado por personas con discapacidad, ha recaído en la edición de 2023 en el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), por su contribución y apoyo a las políticas públicas de impulso a la inclusión. En especial, durante el proceso de elaboración y el desarrollo reglamentario de la nueva Ley del Deporte.

Asimismo, el ciclista Ricardo Ten ha sido reconocido con este galardón en la edición de 2024. Su palmarés es casi inabarcable. Sólo en ese año logró la medalla de oro en la prueba de contrarreloj invidual (C1), la de plata en velocidad por equipos mixto de 750 metros (C1-5) y la de bronce en persecución individual de 3.000 metros (C1) en los Juegos Paralímpicos de París.

Campeón del Mundo junior de snowboard cross (SBX) en Italia y plata en la Copa del Mundo de Veysonnaz, Álvaro Romero ha conseguido el Premio Rey Juan Carlos, con el que se reconoce al o la deportista revelación de 2023.

Otra distinción para Lamine Yamal

El futbolista Lamine Yamal ha conseguido este mismo galardón correspondiente a los méritos de 2024, año en el que se proclamó campeón de la Eurocopa junto a la selección española, siendo el jugador más joven en conseguirlo. Fue designado mejor jugador joven del torneo y logró también el Trofeo Kopa a mejor jugador joven de la FIFA.

Un gesto tan humano como deportivo ha hecho al atleta Ricardo Rosado merecedor del Premio Reina Sofía, que destaca el juego limpio y los valores del deporte. En el año 2023, en el maratón de Málaga y a pocos metros de la meta, el deportista español decidió ceder su quinto puesto al keniano Kimtai Kiprono, quien había liderado la carrera durante gran parte del recorrido y se encontraba en apuros, renunciando así al premio económico.

Paula Leitón ha sido la elegida para este mismo premio correspondiente al año 2024. Después de ganar el oro olímpico en París, la waterpolista sufrió una campaña de acoso en redes sociales a causa de su físico. Respondió reivindicando la diversidad de cuerpos y luchando contra la gordofobia y los discursos de odio dentro y fuera del deporte.

La Copa Stadium, que pone en valor a las personas o instituciones que más han contribuido al fomento del deporte base, ha ido a parar a Antonio Sabuguéiro, fundador y organizador de la San Silvestre Vallecana Internacional y Popular, en la edición de 2023. The Ricky Rubio Foundation, por su parte, ha sido la entidad galardonada con ese premio en la edición de 2024. Ese año presentó el proyecto LungFit, una iniciativa que busca integrar el ejercicio físico dentro del tratamiento oncológico para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer de pulmón. Además, la fundación destaca por su apoyo a programas de baloncesto para niños de barrios vulnerables y la promoción del deporte como herramienta de inclusión social.

El Ayuntamiento de Gandía ha sido reconocido con el Premio Consejo Superior de Deportes como la entidad local española que más ha contribuido a la promoción del deporte en 2023. Además de dedicar más de 200.000 euros al apoyo de clubes de base y celebrar más de mil actividades deportivos en ese año, ha sido un ejemplo de implementación de los fondos europeos con la creación de espacios innovadores para deportes urbanos, como el skate park que ya es un referente nacional.

Este mismo premio, correspondiente a 2024, se ha concedido al Ayuntamiento de Tarragona. Durante ese año, la capital tarraconense acogió más de medio centenar de eventos deportivos que reunieron a más de 36.000 deportistas y generaron un impacto económico de casi 10 millones de euros.

Correspondiente al año 2023, la Facultad de CAFYD de la Universidad de Extremadura ha sido reconocida con el Trofeo Joaquín Blume, que destaca a los centros de enseñanza que más han contribuido al impulso del deporte. La UEX fue la universidad española mejor posicionada en el Shanghai Ranking of Sport Science Schools of Departments en 2023, siendo la decimotercera mejor valorada del mundo. En la edición de 2024, la Universidad de Murcia y Universidad Católica de Murcia han conseguido ex aequo este mismo galardón.