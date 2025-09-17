Un joven leonés correrá para recaudar fondos contra los incendios en la provincia

Leonoticias León Miércoles, 17 de septiembre 2025, 12:18 Comenta Compartir

El creador de contenido y corredor leonés Iván Álvarez afrontará el próximo 4 de octubre en Curillas la primera Backyard Ultra de la provincia de León, una exigente carrera de resistencia en la que cada hora los participantes deben completar un recorrido de 6,7 km hasta que quede una sola persona en pie.

Iván ha decidido aprovechar este desafío deportivo para lanzar una recaudación solidaria en apoyo a los afectados por los incendios que han golpeado recientemente la provincia de León.

La iniciativa se articula a través de la plataforma Migranodearena y será gestionada íntegramente por Cáritas León, que se ha comprometido a destinar el 100% de lo recaudado a cubrir las necesidades reales de los damnificados, desde familias que han perdido su vivienda hasta pequeños negocios rurales.

Un reto solidario con un formato diferente

Con el objetivo de implicar al tejido empresarial y a la sociedad leonesa, Iván ha planteado un formato de «donación por desafío»: las empresas pueden comprometerse a aportar 10 € por cada vuelta que consiga completar durante la prueba.

«Es una forma de dar más vida a la recaudación. Igual que en el deporte a veces se dona por cada gol o punto, aquí cada vuelta cuenta de verdad. Así la gente sigue el reto con más emoción y cada empresa siente que forma parte del esfuerzo», explica Iván Álvarez.

Por ejemplo:

–Si completa 15 vueltas (100 km), cada empresa aportaría 150 €.

–Si llega a 20 vueltas (134 km), serían 200 €.

Todas las donaciones se canalizarán a través de la plataforma solidaria Migranodearena, con total transparencia, y serán gestionadas por Cáritas León, que evaluará sobre el terreno las necesidades de los afectados en la provincia.

Invitación a participar

Además de las empresas, cualquier persona puede sumarse al reto con aportaciones individuales a través de la campaña (los enlaces se facilitarán en el correo de envío de esta nota).

Iván hace un llamamiento a la ciudadanía: «Los incendios han sido un golpe duro para León. Creo que el deporte puede ser también una forma de unirnos y aportar nuestro granito de arena para ayudar a quienes más lo necesitan».