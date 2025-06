Viti suma su tercer ascenso: «He aprendido a disfrutar más estos momentos»

Dani González León Miércoles, 4 de junio 2025, 08:21 Comenta Compartir

'Debutó' como ascensor con la Cultural, en aquella mágica plantilla de Rubén de la Barrera que devolvió el fútbol profesional a León en 2017. Hace dos temporadas, llevó al Sanluqueño a Primera RFEF y este pasado sábado, el Real Avilés de Viti Díaz también lograba el salto de categoría.

«Era el objetivo con el que vine aquí y lo hemos logrado», ha expresado a leonoticias el lateral leonés, pieza clave en un Avilés donde ha sido titular indiscutible salvo en las seis semanas que estuvo de baja por la fractura de tres costillas.

En un playoff donde sufrieron en la primera eliminatoria ante el Antoniano (0-0, 2-2) en la que pasaron de ronda por su mejor clasificación en liga, arrasaron en la segunda eliminatoria: 0-2 en Majadahonda, 4-0 en Avilés.

«La temporada fue difícil, empezamos mal y la segunda vuelta fue casi perfecta. Llegamos con la flechita para arriba a la fase de ascenso y la segunda eliminatoria nos salió perfecta», explica Viti, que recalca que su experiencia en estas lides ha sido importante: «Somos cuatro o cinco jugadores en el equipo que tenemos esas vivencias, que hemos jugado bajo ese estrés y es importante para saber gestionarlo y transmitírselo a los más jóvenes».

La experiencia en los playoff

Su ascenso más especial fue el que logró con su Cultural en 2017, «fue el que más viví», pero este último logrado con el Real Avilés «lo he disfrutado mucho». «Cuando cumples años, lo ves con otra perspectiva y aprendes a disfrutarlo más», ha expresado.

De esta manera, Viti, que tiene un año más de contrato, volverá a Primera RFEF con un club y una ciudad «que vive mucho el fútbol» y que, pese a la sensación de que puede estar a la sombra de Sporting y Real Oviedo, «la afición es increíble». «Hemos tenido 3.000 aficionados en el campo cada jornada y hemos rozado los 10.000 en el playoff. Se respira fútbol», ha apuntado.

Así vivió el ascenso de la Cultu

La «mala noticia», bromea, es que no podrá visitar el Reino de León la temporada que viene. «En pretemporada, cuando jugamos contra ellos, bromeaba con que deseaba no ir al Reino la próxima temporada, pero porque los dos hubiéramos ascendido. Y así se ha dado. Me hubiera gustado jugar allí, pero me alegro que no sea posible por este motivo».

Recuerda que el partido en el que la Cultural ascendió coincidía temporalmente con la ida de esta segunda eliminatoria de playoff. El Real Avilés jugaba en la mañana del domingo y en los últimos «15 ó 20 minutos» del partido de los leoneses, tocaba sesión de vídeo. «Tuve que dejar de verlo, estaba pendiente toda la tarde. Según salimos de la sala, pregunté cuál había sido el resultado. Lo viví con mucha alegría, lo celebré y todos mis compañeros me felicitaron como si lo hubiera logrado yo», explica.

Con la experiencia de haber jugado en Segunda, Viti señala que quizá en aquella temporada 2017/18 faltó «más gente con poso en la categoría» en la plantilla culturalista para gestionar «situaciones delicadas». «Ojalá puedan agarrarse a la categoría y no desciendan para consolidarse en Segunda. Es lo que todos deseamos», ha señalado.

Temas

Cultural y Deportiva Leonesa