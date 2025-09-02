Sietes: «Diego Gómez no ha venido porque alguien quiso que no viniera aquí»
El secretario técnico de la Deportiva valora el mercado de fichajes de verano, que ha calificado como «una jungla»
León
Martes, 2 de septiembre 2025, 14:47
«Un jungla». Así ha definido José Sietes, secretario técnico de la Deportiva, el mercado de fichajes que se acabó sin incorporaciones en el club berciano pese a los últimos intentos por contratar a Diego Gómez, procedente del Deportivo. El club coruñés se echó atrás cuando todo parecía hecho.
«Muchas veces no solo es el dinero o el convencimiento. Somos un gran club y hay otros que nos ponen trabas para seguir creciendo. No era un fichaje necesario al 100%, pero sí creíamos que nos podía aportar», ha indicado Sietes, que no apeló a un tema «económico ni personal», sino que «hubo alguien que no quiso que no viniera aquí».
Doce fichajes y tres renovaciones han marcado este mercado, donde han salido tres jugadores: uno traspasado (Álex Costa) y dos rescindidos. «El club ha hecho un gran esfuerzo económico, pero siempre hay dos o tres clubes que están por encima y se encarece el mercado», ha señalado.
Uno de los culebrones fue la posible salida de Cortés, que no se llegó a dar. El Villarreal B apretó por el delantero madrileño, pero finalmente se queda en Ponferrada: «Le bombardearon la cabeza y le sacó un poco del equipo. Pero Estévez ha hablado con él y tiene la ilusión de ascender con la Ponferradina».
No ha sido el único jugador tentado, porque «siempre hay ofertas» pero el club «se acogió a la cláusula». «Hemos hecho un esfuerzo para convencerles», ha apuntado.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.