De la Fuente: «No siento presión por Joan García ni por nadie»

Aunque es consciente de que se trata de una batalla perdida de antemano, Luis de la Fuente realizó un alegato este viernes con el fin de tratar de zanjar los debates que se generan respecto a la presencia o no de futbolistas de Barcelona y Real Madrid en la selección española. Lo hizo a raíz de la no convocatoria de Joan García de cara a los duelos de septiembre contra Bulgaría y Turquía. «No siento presión ni por él ni por nadie. Conocemos a los jugadores desde hace mucho tiempo. Tenemos al mejor director deportivo del mundo y conoce a todos los porteros como nadie. Podía haber estado, pero no por jugar en el Barça. No elegimos según los clubes, son jugadores de la selección española. Lo importante es que se viene a defender un escudo, un país y una selección. Llegará el momento de Joan, un grandísimo portero, igual que otros jugadores de la sub-21 y otros que están tocando la puerta para entrar«, señaló el preparador nacional tras facilitar una lista en la que destaca el regreso de Carvajal y de Rodri.

«La noticia más importante es que de nuevo están con nosotros, disfrutando del fútbol y aportando muchísimo en sus clubes y de cara a la selección. Son muy importantes para nosotros, son nuestros capitanes y los mejores jugadores del mundo en su posición. Estamos felices de que estén de nuevo con nosotros y nos van a aportar muchísimo», comentó De la Fuente sobre la vuelta de esos dos pesos pesados con los que no pudo contar en los últimos meses debido a las graves lesiones que sufrieron el pasado curso. «Es una nueva etapa, van a aportarnos mucho, necesitamos a toda la gente implicadísima y con las ideas muy claras. Tenemos una clasificación durísima, muy difícil, y queríamos empezar consolidando ese concepto tan importante para nosotros que es la familia. No quiere decir que porque vengan van a jugar, pero van a ser vitales para nosotros», abundó.

La larguísima y exitosa trayectoria con la selección de Carvajal y de Rodri contrasta con la bisoñez de Jesús Rodríguez, la gran sorpresa de cara a los compromisos ante Bulgaria y Turquía. «El año pasado estuvimos siguiéndole. Compitió en el Europeo sub-21. Este año ha empezado muy bien y era el momento oportuno. Encajaba dentro de nuestra idea. El mes que viene habrá otros que irán entrando. Pongamos en valor la importancia del fútbol base español. Hay una cantera excepcional y vamos a aprovecharlos en el momento oportuno», apuntó sobre el extremo del Como, al que repartió elogios. «Está jugando por la banda izquierda, pero puede jugar por la derecha. Tiene desborde, descaro y nos gusta la gente valiente», remarcó.

De la Fuente asume que España pueda partir como favorita en cualquier gran cita, pero prefiere ir paso a paso y no dar nada por sentado. «A nadie le amarga un dulce, pero es una clasificación muy difícil. Italia se ha quedado fuera de dos Mundiales y es una superselección. Es bonito, y el que diga lo contrario, miente, que te sitúen entre las favoritas, pero ganar es muy difícil», manifestó el seleccionador nacional, que realizó una cerrada defensa ante quienes critican las celebraciones de Lamine Yamal.

«Hay que poner en valor otras cosas y no destacar solo lo frívolo. Con 16 años ya trabajaba y se cuidaba como el que más, entrena muchísimo, y todo lo que ha logrado es gracias a eso, no a una fiesta o a un gesto. Hay que poner en valor el trabajo que tiene detrás. Es igual que cuando hablabais de Alcaraz y cuando iba a Ibiza. Él está a todas horas trabajando y, de vez en cuando, va a Ibiza. Pero no se ganan partidos por eso«, argumentó el técnico de Haro.

Cuenta con Laporte para más adelante

Se refirió a Aymeric Laporte, que se quedó fuera de la lista a la espera de que resuelva su futuro, pero con el que cuenta para más adelante. «He hablado con él y estoy deseando que se solucione todo. Laporte es un jugador importantísimo para nosotros. Queremos jugadores felices y eso pasa porque tengan su situación contractual arreglada. Contamos con él y ojalá en octubre esté preparado para tener la capacidad de estar con nosotros», indicó sobre el central, que apunta a regresar al Athletic.

Habló también de Gonzalo, uno de los nombres propios en el Real Madrid. «Gonzalo está haciendo el camino que tiene que recorrer. Le conocemos desde categorías más pequeñas e intuíamos el potencial que podía tener. Llegará su momento. Hay que hacer méritos, pero los méritos son también muy subjetivos. Depende de la oportunidad y del momento, pero Gonzalo tendrá su momento porque tiene unas condiciones muy buenas», indicó sobre el delantero madrileño.

Y volvió a sacar la cara por Álvaro Morata. «Aquí no se regala nada a nadie. Se lo ha ganado él por su trayectoria, por todo lo que nos ha dado y lo que transmite a los jóvenes. Álvaro es un futbolista muy importante para nosotros, dentro y fuera del campo. Futbolísticamente nos va a seguir dando muchas alegrías y es una referencia para los jóvenes. Se fijan mucho en él», acotó sobre el nuevo atacante del Como.