De la Fuente, sobre la racha: «Es mérito de estos futbolistas; son insaciables»

Luis de la Fuente sigue tendiendo motivos de sobra para sonreír. El riojano no deja de incrementar sus números como seleccionador español tras otro triunfo frente a Bulgaria con el que iguala los 29 partidos oficiales sin perder de la España dorada. «Para mí en un motivo de alegría igualar una marca histórica de don Vicente del Bosque, un referente para mí, pero sobre todo porque es mérito de estos futbolistas. Se ve que son insaciables y no es que pensemos en el partido 29, sino que queremos ya el 30 y el 31», señaló en cuanto a la ambición de su equipo.

«Sabíamos que iba a ser un partido de mucha constancia, de picar piedra e insistir e insistir. Nos ha costado materializar las muchas ocasiones que hemos tenido, pero cuando no tienes la finura y la eficacia cuesta. Hemos insistido y con la calidad que tenemos han llegado los goles», explicó a continuación sobre al desarrollo del partido, que acabó en una goleada que pudo ser mayor en caso de haber tenido algo más de acierto de cara a puerta.

En este sentido, y pese a que los dos delanteros específicos que disputaron el duelo, Samu y Borja Iglesias, no encontraron el gol, De la Fuente valoró el trabajo de ambos. «Samu ha hecho un grandísimo trabajo del que luego se ha beneficiado Borja. Estoy contentísimo con los dos, sus carencias no son los goles. Ya llegarán», dijo. Esta vez el gol recayó en Merino, autor de ocho tantos en los últimos ocho partidos de España y para el que lógicamente, su entrenador tuvo palabras de elogio: «Interpreta muy bien lo que pide el rival y lo que requiere cada situación».

Asimismo, reconoció haber encontrado la posición ideal tanto para el navarro, más cerca del área rival, como para Pedri, en la base de la jugada junto a Zubimendi: «Pensé 'igual de esta manera funciona mejor', y sí, funciona mejor. Disfrutan ellos y nosotros también».

Finalmente, el técnico de Haro quiso poner en valor el mérito de lo conseguido, por mucho que parezca fácil para un conjunto de tanto nivel: «En el panorama internacional no hay nada fácil y si lo hay yo no lo quiero. Todos los equipos tienen potencial, buenos futbolistas. Parece que los rivales sean más débiles de lo que son, pero no es así. Otras selecciones están pasando más apuros en su clasificación».