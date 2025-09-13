Un recién descendido para medir el listón Tras un debut soñado en Avilés, la Deportiva mostró una versión mucho más pobre ante el Pontevedra y deberá exhibir de nuevo su mejor juego en Ferrol

Tras recibir una de cal y una de arena, es momento de volver a empezar para la deportiva de Fernando Estévez. Después del soñado inicio en Avilés y el posterior golpe de realidad ante el Pontevedra en casa, los blanquiazules vuelven a tener la oportunidad de encontrarse ante el Racing Ferrol, recién descendido del fútbol profesional.

El duelo se disputará este domingo (20:30 horas) en el Estadio Municipal de A Malata, donde los gallegos ya han conseguido sumar sus primeros tres puntos tras vencer al Talavera CF en la primera jornada (2-1).

Racing Ferrol Miquel Parera; Migue Leal, Markel, Zalaya, Álvaro Ramón; Gorostidi, Álvaro Peña; Álvaro Juán, Jairo Noriega, Pascu; Antón Escobar - SD Ponferradina Andrés Prieto; Diego Moreno, Boris Moltenis, Ger Novoa, Andoni López; Undabarrena, Eneko Aguilar; Borja Valle, Xemi Fernández, Borja vázquez; Pau Ferrer Incidencias Estadio Municipal de A Malata. Jornada 3 del grupo I de la Primera Federación.

El conjunto de Estévez, en su proceso de adaptación al nuevo sistema del técnico, buscarán «seguir puliendo la clarividencia de cara a la portería rival», lo que a priori parece uno de los debes de este equipo a pesar de lo mostrado en el debut ante el Real Avilés Industrial en un partido que deberían tomar de ejemplo para seguir creciendo.

Dos caras nuevas importantes

De cara a este partido, Fernando estévez contará con dos novedades importantes. La primera es la llegada de Lían dos Santos a Ponferrada y su puesta a punto junto al resto del equipo antes del encuentro, lo que supoe que esté en disposición de ser de la partida.

Por otro lado, regresa también Andrés Prieto tras haberse podido ejercitar a lo largo de la semana, apuntando de lleno a la titularidad tras no haber podido disputar las dos primeras jornadas.

Un rival menos rodado

Enfrente, espera el Racing Club Ferrol, equipo que, hasta el momento, solo ha podido disputar una jornada -que se ha saldado con victoria-, después de que aplazarán su partido ante el real madrid Castilla por falta de jugadores en el conjunto blanco.

De esta forma, los gallegos llegan al encuentro tras dos semanas parados, algo que podría notarse en una carencia de ritmo, aunque, por otro lado, su reciente descenso del fútbol profesional provoca que están entre los favoritos para ascender.

Así, será un buen momento para establecer un baremos de esta nueva Deportiva y saber si está en condiciones de pelear con otros de los candidatos al ascenso o si todavía no se ha llegado a ese punto.

