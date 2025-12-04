La Ponferradina vive un trago amargo y cae con crueldad en el 118

Rubén Fariñas León Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:39 | Actualizado 22:47h. Comenta Compartir

La mala suerte en una temporada aciaga no ha dado tregua tampoco en la Copa del Rey. En un final trágico, la Deportiva vivió su trago más amargo en un cruel desenlace cuando todos ya saboreaban el llevar a un equipo de superior categoría hasta los penatis.

La Ponferradina ha caído con honores, en la prórroga, por 1-2, ante el Racing de Santander en un choque en el que trató a los cántabros de tú a tú y en el que en el tiempo extra, que jugó con uno menos, mereció por momentos llevarse el duelo. El tanto de Aldasoro en el minuto 118 despertó del sueño a los bercianos y les devolvió a la pesadilla de este 2025.

Ambos partieron de inicio con equipos muy diferentes a los que usan en las competiciones ligueras. Con una mezcla de titulares y suplentes, más de lo segundo que de lo primero, Ponferradina y Racing disputaron un choque de tú a tú.

SD Ponferradina Prieto; Moreno (Boris, min.85), Andújar, Ger Nóvoa, Vasco; Frimpong (San Emeterio, min.73); Keita, Eneko (Andoni, min.102); Pau Ferrer (Xemi, min.73), Sergio Benito (Cortés, min.62), Mula (Borja Vázquez, min.62) 1 - 2 Racing de Santander Andreev; Sangalli (Izan, min.77), Manu Hernando, Salinas (Javi Castro, min.46), Mario García; Yeray, Maguette (Iñigo, min.46), Aldasoro, Suleiman (Fuentes, min.46); Arana (Santi Franco, min.77), Sergio Martínez (Diego Díaz, min.99) Goles 0-1, Arana, min.53; 1-1, Pau Ferrer, min.69; 1-2, Aldasoro, min.118

Árbitro Daniel Palencia -Colegio Vasco-. Amonestó a Andújar y expulsó a Keita (2) y Frimpong -después del partido-, por la Ponferradina; y a Andreev y Maguette, por el Racing

Incidencias Partido correspondiente a la segunda ronda de la Copa del Rey disputado en El Toralín ante 3.577 espectadores

No tardó en llegar la primera ocasión para el Racing de Santander. Sangalli la puso y Aldesoro remató alto, por encima de la portería de Andrés.

Y el colegiado tomaría protagonismo, de forma acertada, en las dos siguientes jugadas. La Deportiva veía como lograba que el balón llegara hasta la red, pero en ambas ocasiones el gol no subió al marcador. Un centro frontal de Vasco lo cabeceó Andújar, que se la dejó a Pau Ferrer quien usó el brazo para hacer el gol. Y más dudas dejó el fuera de juego de Keita, que se quedaba solo ante el portero y le batía cuando ya se había señalado la posición antirreglamentaria.

La Ponferradina ejecutaba una buena primera parte, en la que fue de menos a más tras quitarse el dominio del Racing, y apenas se vivieron más ocasiones durante el primer acto.

Los goles al principio, las ocasiones al final

Tras un triple cambio de José Alberto, la segunda mitad arrancó con una buena acción de Yeray, que regresaba al Toralín, y cuyo disparo se marchaba alto. Y Manu Hernando lo intentaba de chilena con un disparo manso.

En el minuto 53, el Racing se adelantaría en el marcador no sin su dosis de fortuna. Un disparo de Fuentes desde la frontal se encontraba con la puerta de Arana y sorprendía a Prieto para colocar el 0-1 en el electrónico.

Sin embargo, con el tanto visitante, la Deportiva no se vino abajo y trató de buscar el tanto del empate lo antes posible. La reacción la puso Frimpong, con una gran jugada en la que se fue de cuantos le salían a su paso pero no podía con el meta santanderino. También Eneko probó con un disparo a bote pronto que se marchó fuera.

El premio a la igualdad que se había visto en el Toralín llegó tras el aviso de Cortés con un potente disparo que sacó el portero. En el minuto 69, una gran jugada de Borja Vázquez le permitió avanzar hasta el área, donde puso un pase de la muerte para que Pau Ferrer, con la colaboración de Andreev, anotase las tablas.

No fue hasta los instantes finales cuando se rompió el choque, con ambos tratando de evitar la prórroga. Primero Izan pudo desequilibrarlo, pero intervino Andrés para evitarlo; también pudo hacerlo Franco, pero tuvo el mismo éxito. Las más claras fueron blanquiazules: primero con un contragolpe, dos contra uno, en el que Cortés se la dejaba a Xemi y éste, plantado ante el portero, intentó volvérsela a dar a Cortés sin acierto; y luego fue el propio Cortés, que parecía en fuera de juego, quien no pudo superar en tres cuartos de campo al meta que había salido a despejar.

Crueldad en la prórroga

En la prórroga las ocasiones se repartieron. Y todo ello a pesar de que Keita vio la roja al poco de empezar por cortar una falta que supuso la segunda amarilla.

Borja Vázquez seguía siendo el baluarte ofensivo y el que llevaba el peligro a la meta de Andreev; en el lado contrario, era Franco el que lo hacía aunque sin acierto cuando Iñigo le dejó solo ante Andrés y el guardavallas salvó con la entrepierna el tanto verdiblanco.

En la segunda mitad del tiempo extra, Vasco pudo desatar la locura en el Toralín. Cortés se la cedió para que empalase, libre de marca, y su disparo se marchara muy cerca del marco de Andreev que ya había hecho la estatua.

Y la crueldad se apoderó de Ponferrada. En el minuto 118, un Racing que no había mostrado demasiada intención de llevarse el choque en la prórroga, hiló una jugada entre Fuentes y Aldasoro para que este último ejecutase desde dentro del área y sirviera el pase de ronda de los santanderinos.

No hubo tiempo para más. Solo para la rabia de la Deportiva, que dirigió las críticas hacia la actuación del meta del Racing y solo logró que Frimpong fuera expulsado con el choque ya concluido. Así acababa el paso de la Ponferradina por la Copa con un amargo trago final.