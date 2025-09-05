Ratificar un inicio soñado

Dani González León Viernes, 5 de septiembre 2025, 15:13 Comenta Compartir

Siempre los hay que dudan. ¿Y si fue flor de un día? ¿Y si, simplemente, fue un día bueno? No hay mayor argumento para convencer a los más precavidos que una nueva demostración de fortaleza.

Y eso es lo que busca hacer la Deportiva, que este sábado (19:00 horas) estrena la temporada en El Toralín ante un recién ascendido, el Pontevedra, que quiere asentarse en Primera RFEF.

Deportiva Ángel; Diego Moreno, Ger Nóvoa, Boris Moltenis, Andoni López; Eneko Aguilar, Undabarrena; Borja Vázquez, Xemi, Borja Valle; Pau Ferrer - Pontevedra Marqueta; Eimil, Miki Bosch, Montoro, Expósito; Vidorreta, Yelko, Alain Ribeiro; Brais Abelenda, Álex González, Selma Árbitro Manuel Pozueta (Colegio Cántabro).

Incidencias El Toralín. Jornada 2 del grupo 1 de Primera RFEF. 19:00 horas. Movistar +.

Después de la gran imagen y mejor resultado logrado por los de Fer Estévez en su primer partido de la temporada ante el Real Avilés (0-3) el pasado domingo, el conjunto blanquiazul quiere continuar con esa dinámica.

Para ello, buscará completar un gran partido delante de su gente, en El Toralín. De esta manera, prolongaría el gran inicio del Román Suárez Puerta y daría una alegría a la parroquia ponferradina tras el infausto recuerdo del último partido oficial en el estadio berciano. Eso es cosa del pasado, pero si sirve de gasolina para los corazones y gargantas de los blanquiazules, bien estará el hecho de recordarlo.

Mantener la dinámica

Estévez y su Deportiva tratarán de seguir siendo pragmáticos sin renunciar a jugar bien. El objetivo es ganar y para ello empleará todas sus fuerzas el técnico granadino, que quiere grabar su nombre en la historia blanquiazul.

Los bercianos no podrán contar con Esquerdo, pero recuperan a Andújar y Andrés Prieto para medirse al conjunto gallego, que sólo tendrán la ausencia del defensa Garay.

El Pontevedra, por su parte, llega a Ponferrada después de salvar un punto en el primer partido del curso con un gol de su portero, Marqueta, en la última acción del partido ante el Cacereño (1-1) disputado en Pasarón. Con el evidente impulso anímico de esa situación acuden a El Toralín con el reto de plantar a uno de los favoritos de la categoría.

