Estévez: «Hay muchos jugadores con méritos para ser titulares»

El entrenador de la Deportiva, Fer Estévez, ha comparecido este viernes en la sala de prensa de El Toralín para analizar el partido que medirá este sábado a los bercianos ante el Pontevedra (19:00 horas) en el que será el debut esta temporada en casa del cuadro blanquiazul.

Con la noticia de la reincorporación de Andrés Prieto y Andújar a la dinámica de equipo, Estévez ha señalado que la única ausencia para el choque de este sábado es la de Esquerdo, que padece una pubalgia.

Tras el rotundo triunfo en Avilés (0-3) del domingo, Estévez sabe que tendrá dificultades para confeccionar su once porque «muchos jugadores han hecho méritos» para salir en la alineación titular este sábado.

Es un partido importante, ha destacado el técnico granadino, puesto que «nos reencontramos con nuestra gente» en un fin de semana muy señalado en Ponferrada con la festividad de la Virgen de la Encina.

