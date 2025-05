El Olímpico se jugará el ascenso en el playoff

Borja Pérez Domingo, 4 de mayo 2025, 14:43 Comenta Compartir

El Olímpico de León se quedó a las puertas del ascenso directo y se acabó complicando más de la cuenta. Tras la derrota de la pasada jornada ante As Celtas, las leonesas eran conscientes de que no dependían de sí mismas para conseguir la segunda plaza y las gallegas no fallaron en su visita a Valladolid.

Además, las de Vitolo necesitaban ganar para mantenerse en la tercera posición y conseguir un playoff más asequible, pero, finalmente, no pasaron del empate ante el Victoria CF (1-1), lo que supone que acaben la liga regular en la cuarta posición y entren al playoff como uno de los dos mejores cuartos.

Un inicio de dudas

La mañana, marcada en todo momento por la intensa lluvia que arreciaba sobre las instalaciones del Olímpico, comenzó con un conjunto leonés algo nervioso, quizás por la importancia de lo que se estaban jugando. Desde el inicio, las noticias no acompañaron respecto al duelo de As Celtas, que empezó imponiéndose en los primeros minutos y a la media hora ya dejó decantado el duelo con tres goles a su favor.

A pesar de ello, la victoria se antojaba necesaria para certificar la tercera plaza y hacerse un hueco entre los candidatos a ascender. Pero el Olímpico no conseguía asentarse ante un Victoria mejor plantado que dificultada con su presión la salida de balón local.

Aunque las leonesas sumaron algunas ocasiones de gol importantes, la realidad es que la defensa y, sobre todo, Natalia bajo palos, tuvo que sostener durante el primer acto al equipo para evitar que los problemas se acentuaran.

El Victoria complica las cosas

Todo cambió tras el paso por vestuarios y pasó a verse a un Olímpico más dinámico, mejor en ataque y con una presión más ordenada. Desde el primer minuto, hilaron ocasiones sobre la meta visitante, pero hubo que esperar hasta el minuto 62 para que Patu pusiera el primer tanto del encuentro.

Con el marcador favorable y el Victoria sin nada en juego, el ritmo pasó a ser algo más bajo, con el cuadro de Vitolo controlando el balón para evitar que las gallegas pudieran hacer daño.

Sin embargo, cuando todo parecía calmado y las leonesas ya se veían terceras, apareció Diana Rey al espacio para batir en el mano a mano a Natalia y poner el empate a favor del equipo gallego. El Olímpico, a pesar de estar tocado por el tanto, no se vino abajo y lo intento hasta el final, aunque no fue capaz de volver a levantar el marcador (1-1).

De esta forma, el empate deja al Olímpico cuarto, por detrás de Deportivo y As Celtas, que ascienden de forma directa, y del Sardoma, que arrebata finalmente el tercer puesto.

Todo por decidir

A pesar del varapalo, el cuadro azul sigue con las opciones intactas de ascender, por lo que deberá centrarse en la fase de ascenso que se va a disputar las dos próximas semanas.

Será una batalla de poder a poder entre los seis equipos que han quedado terceros en los diferentes grupos territoriales, además de los dos mejores cuartos en cuanto a puntuación. Será un desafío complicado, pero el Olímpico ya ha demostrado su capacidad para sobreponerse a las adversidades. En el horizonte, un ascenso soñado.