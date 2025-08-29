Nuevo extremo para la SD Ponferradina

leonoticias - Noticias de León y provincia

La SD Ponferradina incorpora a su plantilla a Lian dos Santos

León

Viernes, 29 de agosto 2025, 11:21

La SD Ponferradina incorpora a su plantilla al extremo Lian dos Santos (Río de Janeiro, Brasil, 2005). El joven futbolista blanquiazul, que ocupa plaza de sub-23, llega procedente del Gremio FBPA de Porto Alegre.

Lian avanzó en su etapa formativa en la SE Matonense y Barretos EC. En 2022 se unió al Gremio, uno de los históricos del fútbol brasileño.

El jugador viene de competir en la liga brasileña sub-20. Además, en 2023 tuvo la oportunidad de estrenarse con el primer equipo, participando en un encuentro de la máxima categoría de su país.

