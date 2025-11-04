Muere un entrenador en pleno partido en Serbia tras sufrir un infarto

Javier Varela Martes, 4 de noviembre 2025, 11:04 | Actualizado 11:13h. Comenta Compartir

El fútbol serbio se tiñe de luto. Mladen Zizović, entrenador bosnio del FK Radnički 1923, murió este domingo a los 45 años tras sufrir un infarto en pleno partido. El incidente se produjo en el encuentro que enfrentaba a su equipo con el Mladost Lucani, correspondiente a la Superliga de Serbia.

En el minuto 22 del partido, cuando el marcador iba 0-2, el técnico se desplomó repentinamente cerca del banquillo. Los servicios médicos de ambos equipos acudieron de inmediato para intentar reanimarlo sobre el terreno de juego, pero, pese a los esfuerzos, Zizović tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital más cercano. Minutos después se confirmó su fallecimiento, provocando una gran conmoción entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados que estaban en el estadio.

A pesar del incidente y después de que fuera trasladado el entrenador al hospital, el partido continuó de forma provisional durante unos minutos, pero finalmente fue suspendido cuando se conoció la trágica noticia. Cuando se supo el fatal desenlace, el terreno de juego dejó imágenes impactantes de los futbolistas, visiblemente afectados.

Cercano a los jugadores

Zizović, exfutbolista y figura muy respetada en el fútbol bosnio y serbio, había desarrollado una sólida carrera como entrenador en clubes de la región, destacando por su profesionalismo y su cercanía con los jugadores.

IN MEMORIAM:

Младен Жижовић (1980 – 2025)



Фудбалски савез Србије са дубоком тугом и неверицом примио је вест о изненадној смрти тренера ФК Раднички 1923, Младена Жижовића, који је преминуо у 45. години живота током утакмице Mozzart Bet Супер лиге Србије између Младости и… pic.twitter.com/Rc2FzcFQUn — Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) November 3, 2025

«La Federación Serbia de Fútbol ha recibido con profundo pesar e incredulidad la noticia del repentino fallecimiento del entrenador del FK Radnički 1923, Mladen Zizović, quien falleció durante el partido de la Superliga Mozzart Bet de Serbia entre el Mladost y el Radnički 1923 en Lucani. Su prematura partida representa una enorme pérdida para toda la comunidad futbolística», señaló la entidad en un comunicado oficial.

El suceso ha generado numerosas muestras de condolencia desde distintos clubes y personalidades del fútbol balcánico, que han querido rendir homenaje a un entrenador comprometido y apasionado por este deporte.

