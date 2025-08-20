El Villarreal cierra su compra más cara con el fichaje de Renato Veiga El central del Chelsea se convertirá en nuevo jugador groguet por una cifra cercana a los 30 millones de euros

El Villarreal hace historia en el mercado de fichajes. El submarino amarillo ha cerrado la incorporación de Renato Veiga, central portugués del Chelsea, por unos 30 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro de la historia del club groguet, superando a Danjuma, que costó 23,5 millones procedente del Bournemouth.

Tras una larga negociación entre Villarreal y Chelsea, el club presidido por Fernando Roig ha alcanzado un acuerdo con los ingleses. El traspaso, cifrado en torno a los 30 millones, fue adelantado por Fabrizio Romano, que ya publicó su icónico «here we go», confirmando que la operación está prácticamente cerrada. De esta manera, Veiga, que también estuvo en la agenda de grandes clubes europeos como el Atlético de Madrid, defenderá la camiseta amarilla en la próxima edición de la Champions League.

El defensa central, de 22 años, llegó el pasado verano a Londres por 14 millones de euros, pero no logró asentarse en el Chelsea. Esto le llevó a probar suerte en la Juventus, donde disputó media temporada y se convirtió en uno de los pilares defensivos, destacando por su buen trato de balón y sus capacidades físicas. Tras su experiencia en Italia y la conquista de la Nations League frente a España, el jugador de 1,90 metros está llamado a liderar la zaga del equipo de Marcelino. Su llegada cobra aún más relevancia teniendo en cuenta los problemas en defensa: Logan Costa se perderá toda la temporada por una rotura de ligamento cruzado en la rodilla, mientras que Kumbulla estará varios meses de baja por una lesión muscular. Así, Veiga formará pareja con Rafa Marín, otro refuerzo llegado desde la Serie A el curso pasado, consolidando una defensa que ilusiona a la afición amarilla de cara a un año lleno de retos.

Renato Veiga se posiciona como el gran fichaje de la temporada y de la historia del Villarreal. Con una cifra cercana a los 30 millones de euros, el portugués se coloca en lo más alto de la clasificación de incorporaciones más caras del submarino amarillo. Una etiqueta que, aunque pueda parecer positiva, no siempre ha traído buenos resultados en los últimos años. El ejemplo más claro es el de Danjuma. Procedente del Bournemouth, el neerlandés costó alrededor de 25 millones de euros, una inversión que no se vio reflejada en su rendimiento. Tras dos temporadas en el Villarreal, encadenó hasta tres cesiones —Tottenham, Everton y Girona— sin éxito en ninguna de ellas. Finalmente, sin contar para Marcelino, los 25 millones quedaron en nada: fue traspasado libre al Valencia en este mismo mercado.

A este caso se suman otros fichajes de alto coste que tampoco salieron como se esperaba, como el de Paco Alcácer. El Villarreal pagó 23 millones al Dortmund y, tras dos años y 21 goles, el delantero se marchó libre al Sharjah. No obstante, no todos los fichajes caros del submarino han resultado fallidos. El caso de Gerard Moreno es el mejor ejemplo de una gran operación. Llegó procedente del Espanyol por 20 millones de euros y se ha convertido en leyenda viva del club, en el que continúa esta temporada. Otro movimiento acertado fue el de Thierno Barry. El Villarreal lo fichó del Basilea por 20 millones y lo vendió al Everton por 30, dejando un beneficio de 10 millones de euros.

