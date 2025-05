El temido último descenso y dos plazas europeas animan el epílogo liguero

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 23 de mayo 2025, 17:07 Comenta Compartir

La Liga 2024-25 llega a su fin y reserva para su epílogo las últimas dosis de emoción, con la carrera por evitar el temido tercer descenso a Segunda y hasta dos billetes continentales, uno para la Europa League y otro para la Conference, en disputa. Cinco equipos para tres plazas y dos damnificados en una tarde de fútbol a la vieja usanza.

Espanyol y Leganés llegan a la jornada 38 en riesgo de descenso y desde las 18:30 horas protagonizan la batalla más dramática del sábado. Pericos o pepineros se despedirán de la máxima categoría con la trascendencia que esto implica a todos los niveles. El conjunto catalán mantiene la iniciativa, pues cuenta con dos puntos más que su rival directo por eludir la quema, pero tiene el balance goleador particular perdido. Así las cosas, le vale una victoria ante el descendido Las Palmas en el RCDE Stadium, pero no un empate si el Leganés cumple con su cometido derrotando al también desahuciado Valladolid, que no conoce la victoria en toda la segunda vuelta.

La segunda tanda de encuentros con objetivos importantes en juego llegará a continuación, desde las 21:00 horas, y se trata de una disputa a tres bandas, ya que Celta de Vigo, Rayo Vallecano y Osasuna, por este orden de clasificación, tienen opciones de acabar en la séptima plaza, que da acceso a la Europa League; en la octava, con el premio de la Conference League, o en el noveno puesto, que deja a su ocupante con la miel de la competición continental en los labios.

El Celta parte en ventaja, pues suma un punto más que sus dos rivales y por tanto depende solo de una victoria ante el Getafe, ya sin objetivos, en el Coliseum. Por detrás, el Rayo, con la misma puntuación que Osasuna pero arriba en la clasificación por el duelo realizador particular ante el equipo rojillo. Por tanto, si el equipo de la franja derrota al Mallorca en Vallecas tendrá asegurada la plaza de Conference League y disputarará competición europea por segunda vez en su historia, 23 años después de aquella histórica Copa UEFA de la temporada 2002-03 a la que accedió gracias al extinto criterio del juego limpio.