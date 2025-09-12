leonoticias - Noticias de León y provincia

Antontio Rüdiger, en un partido con el Real Madrid. Realmadrid.com

Rüdiger se rompe y podría estar tres meses de baja

El central alemán sufrió una lesión en el recto anterior en el entrenamiento previo al duelo del Real Madrid en San Sebastián y se suma a las bajas de Bellingham, Camavinga, Endrick y Mendy

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:14

Antes del último entrenamiento previo a la exigente visita del Real Madrid a la Real Sociedad, Xabi Alonso se congratulaba de que todos los jugadores habían llegado bien de los partidos con sus selecciones y tenía a todos disponibles, salvo las bajas ya conocidas de Bellingham, Camavinga, Mendy y Endrick.

Sin embargo, sorprendió a última hora de la tarde ver que no estaba Antonio Rüdiger en la convocatoria ofrecida por el técnico donostiarra para este partido de Anoeta. Poco después, los servicios médicos del club blanco anunciaron que el central alemán sufría una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda, pendiente de evolución.

Al parecer, según fuentes médicas citadas por los dos principales diarios deportivos, se trata de una dolencia de gravedad que tendrá a Rüdiger de baja por un periodo de entre 10 y 12 semanas. Eso significa que hasta diciembre no volvería a estar disponible para Xabi Alonso, que a diferencia de lo que le sucedió a Carlo Ancelotti tiene efectivos para el puesto de central gracias al fichaje de Huijsen y la recuperación de Militao.

La lesión del alemán se produjo en los últimos minutos del entrenamiento vespertino de este viernes, cuando sufrió un fuerte pinchazo. Se retiró y fue sometido enseguida a una prueba de diagnóstico por la imagen que confirmó la lesión, más grave incluso de lo que parecía en un principio.

