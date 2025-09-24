leonoticias - Noticias de León y provincia

El primer clásico de la temporada, el domingo 26 de octubre

El partido entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la 10ª jornada de Liga, se disputará a las 16:15 en el Santiago Bernabéu

C. P. S.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 15:37

El primer clásico de la temporada ya tiene fecha y hora. El Real Madrid-Barcelona, correspondiente a la 10ª jornada se disputará el domingo 26 de octubre a las 16:15 horas en el estadio Santiago Bernabéu y será televisado en directo a través de DAZN.

Tanto Real Madrid como Barcelona afrontarán partidos de Liga de Campeones la semana anterior al duelo y será el equipo de Xabi Alonso el que tenga 24 horas menos de descanso. El miércoles previo, los blancos reciben a la Juventus en el Santiago Bernabéu, mientras que el Barça juega en casa frente al Olympiakos.

El del domingo 26 será el primer clásico para Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid. Hasta ahora solo ha dirigido 13 partidos al conjunto blanco entre el Mundial de Clubes (seis) y la Liga (seis) y la Champions (uno). Mientras que para Hansi Flick será su quinto partido entre los dos grandes del fútbol español. hasta el momento cuenta sus duelos con los blancos por victorias, dos de Liga, uno de Supercopa y otro en la final de Copa.

