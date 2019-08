Análisis Oblak, el hombre clave del 'unocerismo' del Cholo Lleva 119 partidos con la portería a cero (de 210 encuentros disputados) y ya ha superado a Abel (118 de 303) para colocar a Simeone en el top 5 de los técnicos con más 1-0 de la Liga RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 26 agosto 2019, 17:38

«Dos partidos, dos victorias. Han sido partidos complicados, en Leganés no habíamos ganado en La Liga y esta vez 0-1, lo importante son los tres puntos. El equipo está bien, hay muchos jugadores nuevos y que con tiempo van y vamos a mejorar como equipo y jugar mejor fútbol. LaLiga es larga. Son seis puntos importantes, es todo muy largo», insiste Jan Oblak, quizá la pieza más decisiva para que el plan 'unocerismo' del Diego Pablo Simeone en el Atlético funcione. En sus 210 partidos ha dejado la meta a cero en 119 ocasiones, por lo que se ha convertido en el que más veces ha sellado su portería en la competición liguera (303 duelos).

El esloveno no quiso regatear el asunto del buen juego y recordó las prioridades. «Todos los años lo que vale es ganar, pero claro que queremos jugar buen fútbol y hacer que la gente disfrute. Pero lo importante es ganar. A cualquier persona que le preguntes si prefiere ganar 1-0 o jugar bien y quedar 0-0 todos van a elegir 1-0. Hay que ir poco a poco, partido a partido e ir mejorando», deseó.

El propio Cholo lo dejó muy claro tras el partido. «El equipo se comporta de una forma extraordinaria. Nos gusta que sabe sufrir, que los partidos se dividan en distintos momentos, que a veces hay que cambiar. Contra el Getafe hubo momentos de sufrir, y ahora mejoramos las situaciones de gol. El equipo creo que se manejó mejor que el partido anterior con el resultado anterior con el Getafe. Estoy muy contento por la victoria. El rival te lleva al extremo y en su casa siempre es fuerte, pese a que perdió los dos siempre fue 1-0 y 1-0», insistió.

Y es que el argentino, con seis y encaramado al coliderato junto al Sevilla, quiere ponderar lo que está consiguiendo el equipo, que bajo su mando lleva 57 encuentros ligueros venciendo por ese 'unocerismo'. «¿Qué cuantos partidos ganamos 1-0? ¿Pero será una virtud también no?», recordó la pasada campaña.

Al argentino sólo le superan Luis Aragonés (82), Jabo Irureta, Víctor Muñoz si bien lo consiguieron en muchos más partidos. ninguno de ellos tiene un porcentaje tan alto, ya que el Simeone es del 21.3%. Desde que está en la Liga en enero de 2012 es su resultado más repetido, de los 21 que ha conseguido, y el segundo equipo en lograr más veces un triunfo mínimo sin encajar es el Athletic (pese a haber tenido técnicos ofensivos como Marcelo Bielsa, Ernesto Valverde o Eduardo Berizzo antes de Gaizka Garitano) con 34 partidos seguido del Espanyol con 31.

El muro liguero desde 2012

Betis y Villarreal superan los 25 (con 28 y 26 respectivamente) mientras que Celta, Real Sociedad, Sevilla y Valencia lo han conseguido en estos seis años y medios en 23 ocasiones. Pese a la creencia popular desde que llegó José Bordalás, el Getafe, lo ha logrado en 21 ocasiones, una más que el Málaga.

El Cholo, aunque sabe que un gol puede ser oro en su equipo, no cree que sea algo decisivo para que un futbolista pueda ser titular. Y lo dejó claro el domingo con Vitolo después de que el canario fuera decisivo en Butarque. «Tiene razón, un gol no cambia nada. Seguiré intentándolo en los entrenamientos y en los partidos cuando me ponga», dijo antes de recordar a los críticos al juego que «al final lo importante es ganar y todo el mundo quiere jugar bien pero cuando termine la temporada lo que mira la gente es la clasificación, que puesto estás y es lo fundamental».

El Atlético, que no pierde un encuentro como visitante ante un equipo madrileño en Liga desde de febrero de 2013 en Vallecas, puede presumir de que en un 52% de los partidos con Simeone no ha recibido un solo gol. Y eso es sinónimo de vivir muchos lunes con sonrisa.