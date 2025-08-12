Mbappé luce pegada en una victoria cómoda del Madrid ante el Tirol

José Manuel Andrés Madrid Martes, 12 de agosto 2025, 20:50 | Actualizado 21:09h. Comenta Compartir

Victoria sin demasiada historia del Real Madrid ante el modesto WSG Tirol de la liga austriaca, al que goleó a medio gas en su único amistoso de preparación con un doblete y una asistencia de Mbappé. El equipo de Xabi Alonso se rodó con total comodidad y probó de inicio con Militao junto a Huijsen en el eje de la defensa y un dibujo 4-3-3, en el que Tchouaméni ejerció como pivote, Güler y Ceballos en los perfiles interiores y Vinicius, Mbappé y Brahim como tridente ofensivo.

Clásico partido de pretemporada, cargado de imprecisiones, ante un adversario muy flojo, apenas capaz de resistir replegado el empuje de un Real Madrid que en los primeros minutos se topó con el palo y el portero Stejskal a través de Güler, pero aún así encontró pronto el gol mediante un cabezazo de Militao a centro de Brahim.

Con la lata abierta muy pronto y el duelo a favor de obra, Mbappé aprovechó un gran servicio de Güler para poner tierra de por medio a las primeras de cambio. Todo apuntaba a goleada de escándalo pero el Madrid se acomodó con su doble ventaja y rebajó las pulsaciones del duelo a la mínima expresión.

A una semana del debut liguero ante Osasuna en el Bernabéu, Xabi Alonso sostuvo el once inicial tras el descanso. El monólogo madridista tuvo recompensa con el segundo tanto de Mbappé, tras un gran pase de su compatriota de Tchouaméni, justo antes del aluvión de cambios al paso por la hora de juego.

Ya con una versión menos reconocible, el Madrid redondeó la goleada con golazo de Rodrygo y asistencia de Mbappé, el nombre propio de un encuentro sin más trascendencia que la de sumar kilómetros antes del cercano inicio de la competición oficial.