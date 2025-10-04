Duelo de rachas en Balaídos

Javier Varela Sábado, 4 de octubre 2025, 18:51 Comenta Compartir

Celta y Atlético se miden en un partido de contrastes. Los vigueses quieren lograr su primera victoria en Liga, tras el triunfo del jueves en la Europa League ante el PAOK, y los rojiblancos quieren ampliar, lejos del Metropolitano, la buena racha que ha completado en los últimos diez días ante Rayo Vallecano, Real Madrid y Eintracht Frankfurt en los que han marcado 13 goles a favor. El conjunto gallego no sabe lo que es ganar en Liga y tras cinco empates y dos derrotas, lo que supone la tercera temporada que comienza sin victoria tras siete jornadas en la competición doméstica. En la temporada 1956-57 sumó cuatro empates y tres derrotas, mientras que peor fue en la y 1982-83, cuando apenas sumó dos empates y sufrió cinco derrotas. Una derrota o un empate convertiría el actual en el peor arranque histórico celtiña.

La cara opuesta es el Atlético, que llega a Vigo con la moral por las nubes tras su remontada frente al Rayo y sus dos 'manitas' ante el Real Madrid y el Eintracht de Frankfurt. Además, por primera vez en muchos años, cuatro de sus futbolistas han sido convocados por la selección española, lo que habla del buen momento de forma en el que se encuentra el cuadro de Simeone. Si a todo esto se suma que enfrente tendrá a una de sus víctimas favoritas en los últimos años, les hace afrontar el choque con optimismo. Sin embargo, los malos resultados lejos del metropolitano, hacen que nadie piense que sumar los tres puntos en Balaídos vaya a ser fácil. «Todos los partidos los enfrentamos con el mismo entusiasmo y vamos a enfrentarnos a un rival que juega bien», avisó el técnico argentino para evitar relajación en los suyos, entre los que no podrá contar con los lesionados Almada, Giménez y Cardoso.

Los últimos resultados entre ambos equipos no hablan de la igualdad que advierte Simeone, porque el Atlético no ha perdido ante los celtiñas ninguno de sus 13 últimos choques (nueve victorias y cuatro empates). Los rojiblancos no pierden ante el Celta desde la temporada 2018-19, cuando ganó por 2-0 con Antonio Mohamed en el banquillo. Además, las últimas cinco visitas a Balaídos han terminado con victoria para los atléticos. Bien lo sabe Claudio Giráldez, que nunca ha ganado a Simeone y que considera a los rojiblancos «el rival más en forma del fútbol europeo». Para elñ técnico celeste el Atlético »es capaz de jugar muchos tipos de partidos en uno. Tienen la capacidad de dominarte, de correrte, de apretarte, de defender cerca de su portería, en balón parado son poderosos… Es un equipo muy completo«.

Simeone, poco amigo de cambiar las cosas cuando salen bien, mantendrá el mismo bloque que le ha dado las tres últimas victorias con alguna variación como la entrada de Koke, que no fue titular ante el Enitracht, y la de Hancko y Nico González en el flanco zurdo del equipo. «Los futbolistas marcan el camino que el entrenador debe marcar. Esperamos acertar», recordó el técnico argentino cuando fue cuestionado por el momento de forma de algunos de sus jugadores. Baena, Raspadori y Sorloth, no jugarían de inicio, y serían las opciones para la segunda mitad.

- Alineaciones probables

Celta: Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Mingueza, Hugo Sotelo, Moriba, Hugo Álvarez o Carreira, Aspas, Bryan Zaragoza y Borja Iglesias.

Atlético: Oblak, Marcos Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko, Giuliano, Barrios, Koke, Nico Gonzalez, Julián Alvarez y Griezmann

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano).

Estadio: Balaídos.

Hora: 2100.

TV: Movistar+