Dani Olmo será baja hasta enero

Malas noticias para el Barça en medio de la dulce, por otro lado, resaca que dejó el duelo con el Atlético disputado el martes en el Camp Nou y que se resolvió con victoria del conjunto azulgrana por 3-1. Dani Olmo se lesionó en la acción que acabó con el segundo de los goles que anotó el cuadro que dirige Hansi Flick y no volverá a jugar hasta enero de 2026.

«El jugador del primer equipo Dani Olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido contra el Atlético de Madrid. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador y el tiempo aproximado de recuperación es de un mes», señala el parte médico difundido por el Barça este miércoles.

El futbolista de Tarrasa cayó mal en la acción que certificó la remontada del Barça en el minuto 65 de un partido en el que Álex Baena puso por delante al Atlético y en el que Raphinha igualó el marcador poco después. Se retiró con notables signos de dolor para dejar paso a Ferran Torres, autor de la tercera diana de los azulgranas, y este miércoles se sometió a pruebas médicas que confirmaron que no volverá a pisar los terrenos de juego en lo que queda de año.

Dani Olmo se perderá los duelos ligueros contra Betis, Osasuna y Villarreal, así como el choque de Champions frente al Eintracht de Fráncfort y el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, con rival todavía por asignar. Se trata de un nuevo revés para el internacional por España, que ya se perdió seis encuentros por lesión en octubre.

La lesión en el hombro de Dani Olmo deja en cuatro la lista de integrantes de la enfermería del Barça, en la que también se encuentran Ter Stegen, Fermín y Gavi. Además, Araujo también será baja para los próximos partidos, después de que el central uruguayo pidiese tiempo al lub azulgrana para recuperarse anímicamente de los varapalos sufridos en los últimos tiempos.