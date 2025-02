Competición desautoriza a Alberola Rojas y retira la roja a Antony, que podrá jugar contra el Madrid

Amador Gómez Madrid Miércoles, 26 de febrero 2025, 12:57 | Actualizado 13:26h. Comenta Compartir

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (FEF) desautorizó este miércoles a Alberola Rojas, que el pasado domingo expulsó a Antony en el Coliseum y decidió retirar la tarjeta roja directa que le mostró al extremo brasileño del Betis, con lo que podrá jugar el sábado contra el Real Madrid en el Villamarín. Alberola Rojas expulsó a Antony en el minuto 94 del Getafe-Betis «por entrar por detrás a un adversario (Juan Iglesias) sin posibilidad de disputar el balón, utilizando fuerza excesiva», según reflejó en el acta, pero el juez único de Competición ha sosprendido al anular la roja y provocar aún mayor indignación en el club blanco, al considerar que el futbolista del equipo verdiblanco no quería golpear al jugador del Getafe.

«Tras el visionado de las imágenes se aprecia como Antony no dejar de mirar en ningún momento el balón que viene controlando el jugador contrario, tratando de interceptar con su pie izquierdo la trayectoria del balón que acaba de golpear el referido adversario, sin que pueda inferirse en la acción impetuosa del jugador expulsado ningún ánimo de contactar con el jugador del Getafe, sino de llegar a contactar con el balón, aunque al final no lo consiga», justifica el primer tribunal federativo para dejar sin efecto la tarjeta roja y no sancionar al nuevo futbolista del Betis.

La polémica decisión de Competición de rearbitrar una jugada y desacreditar al colegiado por una entrada temeraria marca otro precedente en el fútbol español, y con el Real Madrid de nuevo como implicado, cuando el club blanco denuncia una «adulteración» de la competición y se siente víctima de una guerra abierta con la FEF y LaLiga. Alberola Rojas iba en principio a mostrar tarjeta amarilla a Antony por su acción sobre Juan Iglesias, pero a instancias de su asistente expulsó al brasileño. Consciente de su alevosa entrada Antony pidió inmediatamente perdón. «La jugada es un poco difícil», reconoció Antony, que mostró su esperanza en que las alegaciones presentadas por el Betis fuesen estimadas por Competición para anularle la roja.