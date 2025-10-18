El Coliseum abre el primer tramo alpino del Real Madrid

Óscar Bellot Madrid Sábado, 18 de octubre 2025, 17:52 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

Tras salir casi indemne del temido 'Virus FIFA' durante un parón internacional que no le ha deparado más bajas que la de Dean Huijsen, el Real Madrid retoma este domingo el pulso por la Liga visitando Getafe, una salida «exigente», como recordó en la previa Xabi Alonso, que abre el primer tramo alpino de la temporada para los blancos.

Durante las tres próximas semanas, el conjunto de Chamartín recibirá a Juventus, Barcelona y Valencia en el Santiago Bernabéu, y visitará Anfield y Vallecas, además del estadio de los azulones. Tres duelos como anfitrión de gran envergadura y otros tres desplazamientos también complicados, especialmente el que efectuará al recinto del Liverpool, que pondrán a prueba a una escuadra que ha aprovechado la ausencia de rampas reseñables, más allá de ese derbi ante el Atlético del que salió malparada, para pisar a fondo, pero que deberá subir el nivel ahora que la cuesta se empina.

«Queremos seguir dando pasos adelante, tanto en la Liga como en la Champions. Queremos ser constantes y tener buen rendimiento. Pensamos en lo siguiente que viene, que es Getafe. No miramos más allá, aunque somos conscientes de lo que viene. Hasta ahora estamos siendo bastante constantes y fiables, pero no nos podemos confiar, cada rival está bien preparado», remarcó Xabi Alonso en la previa de un partido sobre el que, inevitablemente, pivota la cercanía del clásico que se celebrará el próximo domingo en el Bernabéu.

El litigio con el Barça será la auténtica prueba de fuego para este Real Madrid que ha hecho los deberes frente a rivales de perfil medio y bajo, pero que se estrelló de forma estrepitosa en su primer test de estrés. Llegar con el liderato en la mano a un enfrentamiento que acostumbra a marcar tendencia es el objetivo de los blancos, que tienen las ausencias por lesión de Carvajal, Trent, Huijsen, Rüdiger y Ceballos, además de la de Mendy, ya recuperado de la rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho que sufrió el 26 de abril durante la final de la Copa del Rey aunque aún sin el alta competitiva, pero que sí podrán contar en el Coliseum con los dos futbolistas que regresaron tocados del parón de selecciones: Mbappé y Mastantuono.

El francés, que abrochó la victoria por 2-0 del Real Madrid sobre el Getafe el pasado año en el Santiago Bernabéu, pero al que Carlo Ancelotti reservó en la visita que los blancos rindieron al Coliseum en la segunda vuelta después de lastimarse una semana antes el tobillo derecho frente al Arsenal, pisará por primera vez el feudo azulón tras desactivarse las alarmas que desató al retirarse en el duelo que su selección mantuvo con Azerbaiyán doliéndose precisamente de ese mismo tobillo y tratará de mantener el olfato que le ha permitido ver puerta en todos los partidos que ha disputado en lo que va de curso, excepción hecha de la riña con el Mallorca correspondiente a la tercera jornada.

Al margen de la presencia del '10' como punta de lanza, el otro principal foco de atención en el Real Madrid es Bellingham, cuyo regreso a primera línea de fuego en el Coliseum se da por descontado. El británico ha aprovechado estas dos semanas para coger tono tras su apresurado regreso después de pasar en verano por el quirófano y se dispone a asaltar el once con la vista puesta en el clásico. Encajar al '5' es el gran reto de Xabi Alonso, que ha consolidado un centro del campo muy reconocible. Sin embargo, las bajas de Carvajal y Trent invitan a pensar que Valverde se mantendrá como lateral derecho en Getafe, lo que aligera las cuitas del guipuzcoano, quien deberá tomar una decisión de mayor calado en el clásico.

Bordalás se agarra a Liso

Enfrente aparecerá un Getafe al que se le ha torcido el gesto después de protagonizar un inicio notable. Tras lograr nueve de los doce primeros puntos en liza, los azulones solo han conseguido arañar dos empates en las cuatro últimas jornadas y contra el Real Madrid acumulan siete derrotas consecutivas, aunque todas ellas con resultados ajustados que dieron fe de su capacidad para incomodar el poderoso equipo de la capital española.

En cualquier caso, la estadística acredita que Bordalás se las ha compuesto mucho peor ante los blancos que frente al Barça. El alicantino ha cosechado un triunfo y cuatro empates en los diecisiete enfrentamientos que ha mantenido con el conjunto azulgrana, pero todavía no ha sido capaz de hacer hincar la rodilla al cuadro de Chamartín tras 15 pulsos que han deparado trece derrotas al técnico más aclamado en la historia del Getafe.

Para tratar de poner fin a esa racha, Bordalás celebra la vuelta de Adrián Liso, otra de esas sorpresas que el alicantino acostumbra a sacarse de la manga. Cedido en verano por el Zaragoza, el maño le tomó enseguida la medida a la máxima categoría. Autor de tres tantos en las dos primeras jornadas, su presencia con España en el Mundial sub-20 mermó al Getafe durante las tres últimas jornadas. «Le recibimos con los brazos abiertos», subrayó en la previa su técnico, quien en principio podrá contar con Djené, Abqar y Neyou, los tres futbolistas que llevaban días entre algodones.

-Alineaciones probables:

Getafe: David Soria, Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico, Milla, Mario Martín, Arambarri, Liso y Borja Mayoral.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Militao, Carreras, Bellingham, Tchouaméni, Arda Güler, Mastantuono, Mbappé y Vinicius.

Árbitro: Munuera Montero (Comité Andaluz).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Coliseum.

TV: Movistar Plus+.