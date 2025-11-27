leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fermín protesta un lance durante el Chelsea-Barcelona disputado el martes. Hannah Mckay (Reuters)
Fútbol

El Barça recupera a Pedri pero pierde a Fermín

El onubense sufre una lesión en el sóleo que le tendrá de baja unas dos semanas

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:45

Comenta

Buenas y malas noticias para el Barça, que recupera a Pedri de cara al duelo de este fin de semana con el Alavés en la decimocuarta jornada de Liga pero pierde a Fermín. El futbolista onubense sufre una lesión en el sóleo de su pierna derecha que le mantendrá de baja alrededor de dos semanas, lo que supone un serio contratiempo para el equipo que dirige Hansi Flick.

Fermín sintió molestias durante el entrenamiento que llevó a cabo el Barça este jueves con la vista puesta en el partido que disputará el sábado contra el Alavés en el Camp Nou y se sometió a pruebas médicas que ratificaron la existencia de una pequeña lesión en el sóleo. En caso de cumplirse los plazos previstos para la recuperación, que hablan de unas dos semanas, el internacional con España se perderá, además del citado pleito contra el Alavés, los choques frente al Atlético de Madrid y el Betis en la Liga y el enfrentamiento con el Eintracht de Fráncfort en la Champions.

Fermín fue titular el martes en la derrota que sufrió el Barça frente al Chelsea en Stamford Bridge. Disputó 62 minutos antes de dejar sitio a Andreas Christensen cuando el Barça perdía ya por 2-0. Fue el decimotercer partido del curso con el Barça para el andaluz, que suma 880 minutos y ha marcado siete goles, lo que le convierte en el tercer máximo artillero del conjunto azulgrana, solo por detrás de Ferran Torres (9) y de Robert Lewandowski (8). Ha repartido además cuatro asistencias.

Por suerte para Flick, la lesión de Fermín coincide con la salida de la enfermería de Pedri. El centrocampista canario volvió a entrenar con el grupo este jueves y en principio debe estar en condiciones de formar el sábado contra el Alavés. Su regreso se anticipa capital para que el Barça recupere buenas sensaciones tras el varapalo que los azulgranas se llevaron en su visita al estadio del Chelsea en la quinta jornada de la Champions puesto que el de Tegueste es el principal faro de un equipo que ha echado de menos su creatividad a lo largo del mes que ha pasado en el dique seco a causa de la rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda que sufrió tras el clásico celebrado el pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un leonés logra una sentencia pionera en la caza española: 7.000 euros por un ataque de lobo
  2. 2 Un ciclista atropella a una mujer en la zona peatonal de Ordoño
  3. 3 Fallece un varón de 80 años tras declararse un incendio en su vivienda de un pueblo de León
  4. 4 «El peor momento era Navidad; rechazaba llamadas de familiares para evitar que supieran cómo estaba»
  5. 5 El bar leonés que convoca a los pendones y a Revilla para iluminar la Navidad
  6. 6 Herido un ciclista en un accidente en la N-630 en León
  7. 7 Justicia subasta en León un chalé ocupado y un local comercial valorados en 2 millones de euros
  8. 8 El pueblo de León que crea una bolsa de alquiler y venta de inmuebles para asentar población
  9. 9 Al rescate del Teatro Emperador: proyecto para 2026 en base a un estudio ya realizado
  10. 10 El presunto autor de la agresión a un árbitro de fútbol en Villaquilambre es un hombre de 36 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Barça recupera a Pedri pero pierde a Fermín

El Barça recupera a Pedri pero pierde a Fermín