La baja prolongada de Ter Stegen despeja la inscripción de Joan García La Comisión Médica de LaLiga acepta en su dictamen que la operación lumbar a la que fue sometido el portero germano es una lesión de larga duración

Daniel Panero Miércoles, 13 de agosto 2025, 22:13 | Actualizado 22:31h. Comenta Compartir

Luz verde a la inscripción de Joan García como jugador del Barça. La Comisión Médica de LaLiga ha aceptado en su dictamen que la operación lumbar a la que fue sometido el Marc-André ter Stegen el pasado 29 de julio es una lesión de larga duración, aunque sin especificar el tiempo de baja.

«El FC Barcelona informa que la Comisión Médica de LaLiga ha resuelto que la lesión del jugador Marc-André ter Stegen cumple con los criterios de larga duración establecidos por la normativa vigente. El Club procederá mañana a formalizar de forma inmediata la inscripción del jugador Joan García», explica el club azulgrana en un comunicado.

La resolución, rodeada de cierta polémica, fue mucho más tardía de lo deseado por la institución presidida por Joan Laporta debido a la negativa inicial de Ter Stegen para ofrecer el consentimiento a la documentación que requería LaLiga. El club retiró la capitanía y abrió un expediente sancionador al guardameta germano, que finalmente dio marcha atrás en su postura y posibilitó el envío del informe médico el pasado viernes.

La decisión de la Comisión Médica de LaLiga ofrece un alivio importante al Barça, que casi sobre el reloj podrá finalmente contar con Joan García, llamado a ser el portero titular del conjunto azulgrana, para el debut liguero del sábado ante el Mallorca en Son Moix.