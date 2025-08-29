Suerte dispar para los equipos españoles en la Europa League y la Conference

Cristián Ramón Cobos Madrid Viernes, 29 de agosto 2025, 14:07 | Actualizado 15:25h. Comenta Compartir

Los sorteos de la Europa League y de la Conference, celebrados este viernes en Mónaco, son el punto de partida para ambas competiciones que terminarán en Estambul y en Leipzig, respectivamente. A diferencia de la Champions, todo discurrió de forma digital, una vez se hizo desaparecer mediante 'magia' todas las bolas físicas. Y los equipos españoles tuvieron suerte dispar. El Betis tendrá partidos trampa en casa frente al Lyon o el Nottingham Forest en la Europa League, mientras que afrontará unas salidas más asequibles. Por su parte, el Celta tendrá Lille o Bolonia como sus grandes adversarios en casa, además de viajes no demasiado agradables a Stuttgart o a Belgrado para medirse al Estrella Roja. Eden Hazard fue la 'mano inocente' encargada de darle fortuna al Rayo y los de Vallecas atisban un panorama favorable para estar en la siguiente ronda de la Conference.

El Betis regresa a la Europa League con la ambición de volver a pisar rondas finales como la temporada pasada, cuando cayó en la final de la Conference League ante el Chelsea. Los de Manuel Pellegrini pueden darse por satisfechos con el sorteo. Si bien es cierto que tendrá que verse las caras con tres duros rivales como son el Feyenoord, el Lyon o el Nottingham Forest, todos estos encuentros los disputarán ante su gente, mientras que el Utrecht será el último que pisará La Cartuja. Las salidas se presentan más asequibles, ante rivales de un nivel inferior como el Dinamo de Zagreb, PAOK, Ludogorets y Genk.

Por su parte el Celta de Vigo afronta con ilusión su vuelta a competiciones europeas tras ocho temporadas de ausencia, cuando se despidió en Old Trafford en una noche trágica. Los de Claudio Giráldez no tuvieron suerte en los emparejamientos, aunque a priori parten con ventaja ante sus rivales. En Balaídos recibirán a Lille, PAOK, Niza y Bolonia, cuatro partidos trampa frente a equipos que pueden complicar las cosas al conjunto gallego. Mientras que las visitas se antojan un tanto más asequibles a pesar de tener que jugar frente al Stuttgart. Dinamo de Zagreb, Ludogorets y Estrella Roja completan el cupo.

Cabe recordar que esta nueva edición de la Europa League se va a volver a disputar bajo el mismo formato que se estrenó la temporada pasada. Todos los participantes jugarán una liga de ocho jornadas, en donde cuatro partidos los juegan como local y los restantes como visitantes. Se disputará a lo largo del otoño y dará paso a las eliminatorias en primavera. El objetivo es conseguir los máximos puntos posibles para asegurarse la clasificación a la siguiente fase. Los ocho primeros clasificados acceden de manera directa a los octavos de final, entre el noveno y el vigesimocuarto tendrán que disputar una repesca y el resto estarán eliminados. La Conference funciona de la misma manera, pero tan solo con seis jornadas en la fase de liga.

El Rayo será el representante del fútbol español en esta última competición. En su debut en competiciones europeas, los de Íñigo Pérez quieren seguir soñando y llenando de ilusión a Vallecas. Lo harán con el sorteo teóricamente más asequible entre los españoles, ya que recibirán como locales al Lech Poznan, al Drita y al Shkendija, mientras que viajarán por Europa para enfrentarse al Bratislava, al Jagiellonia y al Hacken.