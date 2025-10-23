leonoticias - Noticias de León y provincia

Fer Estévez, entrenador de la Deportiva, en el último partido en El Toralín ante el Zamora. Mario de la Torre
Fútbol | Deportiva

Estévez: «Tenemos identidad y estamos dando un paso adelante»

El técnico de la Deportiva considera que el partido ante el Mérida es una buena prueba para medir la «teórica mejoría» del equipo berciano

Dani González

Dani González

León

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:57

El entrenador de la Deportiva, Fer Estévez, ha señalado este jueves que la «igualdad» es la tónica general de la Primera RFEF, algo que posibilita que los bercianos, si ganan este viernes (19:00 horas) al Mérida, puedan dormir en puestos de playoff.

«Es muy significativo que haya tres puntos entre los puestos de descenso y los de playoff y creo que va a ser la tónica constante durante todo el año, incluso más que el año pasado», ha señalado el granadino, que no cree que ningún equipo se «despegue» pronto: «Tenemos que pulir los pequeños detalles y exigirnos el máximo».

En este sentido, el entrenador blanquiazul ha destacado la habilidad de su equipo para estar «tranquilo» en los momentos difíciles: «Somos un equipo maduro, con una actitud positiva y de crecimiento. El grupo tiene identidad y está dando un paso adelante».

El cambio de dibujo y el rol de Borja Valle

Acerca del cambio de dibujo, Estévez argumenta la decisión basado en que «esto va de ganar y competir» y por ello «tenemos que adaptarnos». «Estoy más habituado a otras estructuras, pero esta también la he trabajado. El entrenador se tiene que adaptar para salir adelante, analizar lo que tiene y ver cómo puede ser productivo», ha explicado.

El técnico también habló sobre el nuevo rol de Borja Valle, algo que ha hablado con el propio jugador: «Está dispuesto». «Es importante para nosotros y contagia al resto. Con la calidad que tiene, puede dar mucho por dentro, pero también es de los que más remata y asiste. También puede ser una bala en la recámara para ganar partidos», ha señalado.

De esta manera, y con las bajas confirmadas de Eneko Aguilar y Esquerdo, Estévez asegura que viajan a Mérida para medirse a «una buena plantilla en un campo complicado»: «Es un buen partido para medir la teórica mejoría del equipo».

