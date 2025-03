El duro comunicado de los árbitros contra Mateu Lahoz

David Hernández Madrid Jueves, 20 de marzo 2025, 19:59 Comenta Compartir

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha respondido a las declaraciones de Antonio Mateu Lahoz del pasado 16 de marzo, cuando dijo que era una pena que un colegiado como Ricardo de Burgos Bengoextea no hubiera colaborado con el hijo de Negreira, ya que quienes lo habían hecho les fue bien en la UEFA. Desde el comité arbitral no han querido quedarse callados y han emitido una dura respuesta. No sienta bien que Mateu Lahoz hable de que les va bien a los que se juntaron con el hijo de Negreira cuando, en opinión de los colegiados, el valenciano «ejerció toda su carrera en la época a la que hace referencia, obteniendo unos resultados de sobra por todos conocidos». Además, invitan a Mateu a que si conoce alguna información, que la traslade a la justicia en vez de alimentar más las dudas sobre el sistema arbitral.

Todo asunto relacionado con la polémica con los árbitros se encuentra en su punto más caliente. Hay una corriente de opiniones que no favorece a los colegiados desde jugadores, entrenadores e incluso algunos directivos de equipos de la Primera División española. Sin embargo, lo que peor sienta al colectivo arbitral es que sea un antiguo compañero quien realice declaraciones en su contra. Esto queda resaltado de la siguiente manera: «Es una lástima ver cómo alguien con quien compartimos vestuario durante tantos años intenta generar odio y desprestigiar al que fue su colectivo».

En las últimas horas, Iturralde González ha echado más leña al fuego, si es que es posible. El otro excolegiado comentó en la Ser que el comunicado se quedó corto. Iturralde está de acuerdo con la tónica del discurso. Asegura que es una asunto de gravedad afirmar que los que arbitran en Europa lo hagan por motivos extradeportivos. Además, insinuó que los méritos deportivos de Mateu son obra del mismo sistema que él está criticando. Por último, declaró que lo que necesita el colectivo arbitral es que se aclare todo lo del 'caso Negreira' de una vez y salga la sentencia. Mientras haya tanta incertidumbre con este asunto seguirán surgiendo polémicas.