En directo: Mérida -Ponferradina
La Deportiva busca su tercera victoria consecutiva ante los extremeños
Viernes, 24 de octubre 2025, 20:00
20:09
Min. 53 - Comienza a acercarse más a la portería del Mérida la Ponferradina.
20:07
Min. 51 - ¡ÁNGEL SE ESTÁ CONVIERTIENDO EN EL HÉROE DE LA PONFE! ¡MENUDO PARADÓN! Vuelve a salvar a los suyos con una mano prodigiosa.
20:06
Min. 49 - Se va el árbitro a ver la pantalla por una reclamación del Mérida que busca una amarilla para un jugador de la Ponferradina. No hay nada.
20:03
Min. 47 - ¡PARADÓN DE ÁNGEL! El Mérida muerde aún más. Carlos Donces, a punto de marcar el primero.
20:02
Min. 46 - Arranca la segunda mitad del encuentro de esta jornada 9 en Primera RFEF.
20:01
Buenas tardes de nuevo .Borja Vázquez entra por el sancionado Keita. A punto de comenzar la segunda parte en Mérida.
19:47
¡FINAL DE LA PRIMERA PARTE! Dominio claro del Mérida tras un inicio bastante igualado de choque. Volvemos al comienzo de la segunda mitad.
19:46
Min. 45 + 1 - Llega el balón al área. Y el árbitro no deja seguir más.
19:46
Min. 45 + 1 - Será la última para el Mérida.
19:45
Min. 45 - Nos iremos hasta el 46.
19:44
Min. 44 - Ángel detiene un remate flojo tras el saque de la falta. A punto de cumplirse los 45 minutos reglamentarios.
19:43
Min. 42 - Buen acercamiento de la Ponfe sin definir. Sale a la contra el Mérida y tiene que cortar Boris, que se lleva la cuarta amarilla para su equipo.
19:40
Min. 40 - El saque de falta no crea peligro ninguno para la Ponferradina que, al menos, se sacude algo del dominio local.
19:39
Min. 39 - Y le sigue Beneit, la segunda cartulina para los locales, por protestar.
19:38
Min. 38 - Desquiciada la Ponferradina con el juego ofensivo del Mérida. Hace ya muchos minutos que no llegan al área del Mérida, que domina. Javi Domínguez, nueva amarilla, ahora para el Mérida.
19:36
Min. 36 - San Emeterio se perderá el partido contra el UD Logroñés. Acaba de ver la tercera amarilla para la Ponfe.
19:35
Min. 35 - Otra amarilla para la Ponferradina. Keita se equivoca al soltar la pierna.
19:33
Min. 33 - ¡AL LARGUERO! Peligrosísimo disparo desde la frontal del área. La más clara para el Mérida.
19:32
Min. 32 - ¡Y OTRA MÁS! El Mérida no ceja en su empeño. Busca el primer tanto con ganas. Y otro corner.
19:31
Min. 30 - ¡SE PASEÓ EL BALÓN POR EL ÁREA DE LA PONFERRADINA! Una nueva ocasión de peligro para el Mérida con una pelota que casi llegó a entrar. No se creen en el José Fouto que su equipo no vaya ganando.
19:29
Min. 29 - Buen saque de la falta pero el remate se va muy arriba a uno de los fondos, ambos vacíos, del estadio.
19:28
Min. 28 - Cae la noche en Mérida. Se duele Keita por una entrada. La falta, casi un corner, para la Ponfe.
19:25
Min. 25 - Pasado el ecuador de la primera mitad, igualdad en cuanto a la posesión pero muy desnivelado en cuanto a ocasiones. Escaso peligro de la Ponfe frente a tres buenas oportunidades de Álvaro García para el Mérida.
19:23
Min. 23 - ¡OTRA DE ÁLVARO GARCÍA! Se da la vuelta en el centro del área y el remate pega en la defensa berciana. El saque de esquina posterior, sin consecuencias.
19:19
Min. 18 - Tímidos acercamientos ahora de ambos equipos tras la buena oportunidad del Mérida. Primera amarilla del encuentro para la Ponferradina por una entrada de Xemi.
19:13
Min. 13 - ¡LA TUVO ÁLVARO GARCÍA! A punto de llegar el primero del Mérida en un disparo que se fue desviado.
19:12
Min. 12 - Diego Moreno, por la banda derecha, la dejó atrás pero no había nadie. Ojo a la contra del Mérida...
19:11
Min. 10 - Se sacude el dominio local la Ponfe. Vuelve el peligro de los bercianos por la banda de Keita.
19:08
Min. 8 - ¡UYYYY! Peligro en el acercamiento del Mérida. Álvaro García entró por el centro y remató fuera, aunque había fuera de juego.
19:07
Min. 7 - Primeros acercamientos de los extremeños, encerrando en el área a la hoy blanquinegra Ponfe.
19:04
Min .4. El balón se pierde por la banda de Adrián , el meta local. Los de Estévez, más activos de momento que un Mérida menos cómodo con el balón.
19:03
Min 3. Primer acercamiento de los blanquiazules, hoy con su segunda equipación. Momentos de tanteo entre ambos conjuntos.
19:00
Min. 0 - ¡Arranca el partido puntual en Mérida!
18:57
Saltan los 22 jugadores al campo acompañados del cuarteto arbitral en el José Fouto de Mérida.
18:53
Y, aunque fuera un partido de exhibición, hoy también hemos conocido la cantidad recaudada por los blanquiazules y la Cultural en un encuentro en apoyo de los afectados por los incendios de este verano.
18:51
Recordamos el último encuentro de los bercianos ante el Zamora.
18:49
Y estos son los once del equipo local:
1 - Adrián
3 - Lancho
5 - Javi Domínguez
7 - Chiqui
8 - Martín s.
9 - Álvaro García
10 - Doncel
15 - Gaizka
18 - Benny
21 - Raúl Beneit
23 - E. Verges
18:46
Ya conocemos el once inicial de la Ponferradina:
18:45
Buenas tardes. A las 19:00 comienza el partido en Mérida. Conoce todos los detalles del encuentro que va a enfrentar a la Ponferradina con los extremeños aquí .
