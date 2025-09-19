leonoticias - Noticias de León y provincia

Keita, en un partido con la Deportiva. Mario de la Torre
Fútbol | Deportiva

En directo, Deportiva-Guadalajara

Los de Fer Estévez buscan sus primeros puntos como local ante el conjunto alcarreño (19:30 horas)

Dani González

Dani González

León

Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:45

19:11

Jugadores ya en vestuarios mientras los aspersores riegan el césped

19:08

Y este es el once del Guadalajara con un leonés, Samu Mayo, partiendo de inicio en el centro de campo:

Zarco; Gallardo, Ablanque, Casado, Julio Martínez; Neskes, Tavares, Samu Mayo; Alberto Gil, Borja Díaz, Mendes

18:59

Alineación de la Deportiva

Muchos cambios en el once de Fer Estévez, que saldrá con este equipo:

Andrés Prieto; Diego Moreno, Andújar, Undabarrena, Andoni; Eneko, Fede San Emeterio; Borja Vázquez, Keita, Borja Valle; Cortés

Enlace copiado

18:57

Los bercianos tendrán las bajas de Vasco y Esquerdo en un choque en un horario atípico que podría afectar a la afluencia de las gradas. Veremos si el dato oficial se ve reducido a la cifra habitualpor este motivo.

18:52

Enfrente estará un recién ascendido, el Guadalajara, sin nada que perder, que ha ganado dos de los tres partidos jugadores y llega a El Toralín pleno de confianza

18:47

Los de Fer Estévez se la juegan. Dos derrotas seguidas dejan a los bercianos en mala posición en la tabla y necesitan ganar, como sea, ante su gente

18:43

¡Buenas tardes y bienvenidos al fútbol! Hoy, sí, hoy viernes, la Deportiva se juega mucho en El Toralín.

Desde las 19:15 horas, Ponferradina-Guadalajara

Actualización disponible

