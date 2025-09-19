En directo, Deportiva-Guadalajara
Los de Fer Estévez buscan sus primeros puntos como local ante el conjunto alcarreño (19:30 horas)
León
Viernes, 19 de septiembre 2025, 18:45
19:11
Jugadores ya en vestuarios mientras los aspersores riegan el césped
19:08
Y este es el once del Guadalajara con un leonés, Samu Mayo, partiendo de inicio en el centro de campo:
Zarco; Gallardo, Ablanque, Casado, Julio Martínez; Neskes, Tavares, Samu Mayo; Alberto Gil, Borja Díaz, Mendes
🟪¡𝗫𝗜 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗜𝗥𝗠𝗔𝗗𝗢!⬜️— C.D. Guadalajara 🟣⚪️ (@deporguada) September 19, 2025
👤¡Estos serán los 11 jugadores que saldrán de inicio en el partido de hoy!
⏳¡ARRANCAMOS EN 25'!
¡🅥🅐🅜🅞🅢 🅓🅔́🅟🅞🅡!💪
#️⃣ #PonferradinaDépor
🔴@Primera_RFEFpic.twitter.com/cA3xCtdDRI
18:59
Alineación de la Deportiva
Muchos cambios en el once de Fer Estévez, que saldrá con este equipo:
Andrés Prieto; Diego Moreno, Andújar, Undabarrena, Andoni; Eneko, Fede San Emeterio; Borja Vázquez, Keita, Borja Valle; Cortés
¡Esta es la alineación de la Deportiva para el partido de hoy!#Adelanteyarriba#SomosDeportiva— SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) September 19, 2025
Enlace copiado
18:57
Los bercianos tendrán las bajas de Vasco y Esquerdo en un choque en un horario atípico que podría afectar a la afluencia de las gradas. Veremos si el dato oficial se ve reducido a la cifra habitualpor este motivo.
18:52
Enfrente estará un recién ascendido, el Guadalajara, sin nada que perder, que ha ganado dos de los tres partidos jugadores y llega a El Toralín pleno de confianza
18:47
Los de Fer Estévez se la juegan. Dos derrotas seguidas dejan a los bercianos en mala posición en la tabla y necesitan ganar, como sea, ante su gente
18:43
¡Buenas tardes y bienvenidos al fútbol! Hoy, sí, hoy viernes, la Deportiva se juega mucho en El Toralín.
Desde las 19:15 horas, Ponferradina-Guadalajara
