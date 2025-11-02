Deportiva 0-0 Cacereño
El conjunto berciano tratará de mantener su racha ante el competitivo equipo extremeño (18:15 horas)
León
Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:04
19:04
Descanso
Y con esto se llega al descanso. Empate sin goles y mucha igualdad en El Toralín
19:04
45' El árbitro señala que no hay penalti y explica que el balón toca en el brazo tras tocar en la cabeza de Rementería
19:03
45' El posible infractor es Rementería y, la verdad, la imagen no es muy buena para facilitar la decisión del árbitro
19:01
45' Va a pedir la revisión Estévez
19:01
45' Pide penalti Andújar mano.
19:00
45' Falta para la Ponferradina a la altura del círculo central
18:57
41' Partido parado por un pelotazo a un defensa del Cacereño de Xemi
18:56
41' ¡Vaya error de Frimpong! Pase malísimo del mediocentro, pero Andújar estuvo muy atento y acertado para robar inmediatamente la pelota
18:56
40' ¡Centro de Borja Valle que no encuentra rematador!
18:54
39' Parece estar algo mejor el Cacereño en estos momentos, si bien es cierto que los visitantes no están arriesgando nada
18:51
36' Trata de dominar la Deportiva, pero el orden y buena colocación del Cacereño frena a los de Estévez
18:49
33' La pudo tener a la contra la Deportiva, pero Borja Vázquez se dejó el balón atrás conduciendo y se perdió la ventaja
18:47
31' Choque entre Borja Valle y Rementería, se para el partido pero se recuperan ya ambos jugadores
18:45
29' Amarilla para Boris
18:44
28' Lo intentaba el Cacereño a la contra... Andoni se interpuso en el remate de Iván Fernández
18:41
25' Centro pasado del Cacereño
18:36
21' Falta a Cortés en la medular
18:32
17' ¡Centro de Xemi que intercepta la defensa del Cacereño! Trató de responder Diego Gómez a la contra para los visitantes
18:31
15' Erró Novoa, que se confió, le ganó Osama la acción y Ángel estuvo atento para interceptar el centro
18:29
14' Buena combinación entre Cortés y Andoni que acabó con un centro bloqueado de este último
18:29
11' Minutos de mucha intensidad y mucho juego en la medular
18:23
7' Remate alto de Cortés tras una posesión larga de la Ponfe
18:20
5' Primera oportunidad del partido. Centro de Berlanga del Cacereño al segundo palo que remata con potencia Emi, pero va a las manos de Ángel
18:19
4' Centro peligroso de Novoa que no logra rematar nadie
18:18
3' Minutos de mucho balón dividido y mucha disputa
18:17
2' Primer detalle: presión alta del Cacereño y la Ponfe opta por juego direto
18:16
Inicio del partido
1' ¡Comienza el partido!
18:12
¡Jugadores al campo!
18:10
Once del Cacereño
Y esta es la alineación del Cacereño para jugar en Ponferrada:
Diego Nieves; Emi, Crespo, Sanvi, Osama; Rementería, Deco, Raúl Sanchís; Iván Fernández, Berlanga, Diego Gómez
⚽️ XI inicial del #CPCacereño 💚#EligeCreer#LaOrdenDelDecano#AúpaCPCpic.twitter.com/KoRq4NOlfv— CP Cacereño 🟢🐉 (@CPCacerenoSAD) November 2, 2025
18:07
Alineación de la Deportiva
Estos son los once jugadores elegidos por Estévez. A priori, Nóvoa hará las veces de lateral derecho:
Ángel Jiménez; Nóvoa, Andújar, Boris, Andoni López; Undabarrean, Frimpong, Bojra Valle; Borja Vázquez, Xemi, Cortés
¡Esta es la alineación de la Deportiva para el partido de hoy!#Adelanteyarriba#SomosDeportivapic.twitter.com/Ti5vb5Lp5J— SD Ponferradina SAD (@SDP_1922) November 2, 2025
18:03
Así hablaba el técnico de la Deportiva el viernes sobre este encuentro. Estas fueron las declaraciones de Fernando Estévez.
17:59
Para este partido, Estévez pierde a Fede San Emeterio (sancionado) y a los lesionados Andrés Prieto y Diego Moreno, que se unen en esta lista a Esquerdo. Recupera, eso sí, a Eneko Aguilar.
17:54
La Deportiva llega a este partido tras haber superado la primera ronda de la Copa del Rey.
17:51
El Cacereño, por su parte, llega sólo con una derrota a domicilio en su casillero. Se han mostrado como un equipo muy solvente y competitivo que pondrá las cosas difíciles a la Ponferradina
17:48
La Deportiva ha pegado un subidón en el último mes de competición, con dos victorias y un empate, todos ellos sin encajar, que le han valido para ascender hasta la mitad de la tabla.
Esa fiabilidad defensiva explica estos mejores resultados bercianos
17:43
¡Hola y bienvenidos! La Deportiva, en racha, busca seguir al alza ante un Cacereño muy correoso para todos sus rivales. Desde las 18:15 horas, Ponferradina-Cacereño
