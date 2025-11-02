leonoticias - Noticias de León y provincia

Keita, en un partido con la Deportiva. Mario de la Torre

Deportiva 0-0 Cacereño

El conjunto berciano tratará de mantener su racha ante el competitivo equipo extremeño (18:15 horas)

Dani González

Dani González

León

Domingo, 2 de noviembre 2025, 19:04

19:04

Descanso

Y con esto se llega al descanso. Empate sin goles y mucha igualdad en El Toralín

19:04

45' El árbitro señala que no hay penalti y explica que el balón toca en el brazo tras tocar en la cabeza de Rementería

19:03

45' El posible infractor es Rementería y, la verdad, la imagen no es muy buena para facilitar la decisión del árbitro

19:01

45' Va a pedir la revisión Estévez

19:01

45' Pide penalti Andújar mano.

19:00

45' Falta para la Ponferradina a la altura del círculo central

18:57

41' Partido parado por un pelotazo a un defensa del Cacereño de Xemi

18:56

41' ¡Vaya error de Frimpong! Pase malísimo del mediocentro, pero Andújar estuvo muy atento y acertado para robar inmediatamente la pelota

18:56

40' ¡Centro de Borja Valle que no encuentra rematador!

18:54

39' Parece estar algo mejor el Cacereño en estos momentos, si bien es cierto que los visitantes no están arriesgando nada

18:51

36' Trata de dominar la Deportiva, pero el orden y buena colocación del Cacereño frena a los de Estévez

18:49

33' La pudo tener a la contra la Deportiva, pero Borja Vázquez se dejó el balón atrás conduciendo y se perdió la ventaja

18:47

31' Choque entre Borja Valle y Rementería, se para el partido pero se recuperan ya ambos jugadores

18:45

29' Amarilla para Boris

18:44

28' Lo intentaba el Cacereño a la contra... Andoni se interpuso en el remate de Iván Fernández

18:41

25' Centro pasado del Cacereño

18:36

21' Falta a Cortés en la medular

18:32

17' ¡Centro de Xemi que intercepta la defensa del Cacereño! Trató de responder Diego Gómez a la contra para los visitantes

18:31

15' Erró Novoa, que se confió, le ganó Osama la acción y Ángel estuvo atento para interceptar el centro

18:29

14' Buena combinación entre Cortés y Andoni que acabó con un centro bloqueado de este último

18:29

11' Minutos de mucha intensidad y mucho juego en la medular

18:23

7' Remate alto de Cortés tras una posesión larga de la Ponfe

18:20

5' Primera oportunidad del partido. Centro de Berlanga del Cacereño al segundo palo que remata con potencia Emi, pero va a las manos de Ángel

18:19

4' Centro peligroso de Novoa que no logra rematar nadie

18:18

3' Minutos de mucho balón dividido y mucha disputa

18:17

2' Primer detalle: presión alta del Cacereño y la Ponfe opta por juego direto

18:16

Inicio del partido

1' ¡Comienza el partido!

18:12

¡Jugadores al campo!

18:10

Once del Cacereño

Y esta es la alineación del Cacereño para jugar en Ponferrada:

Diego Nieves; Emi, Crespo, Sanvi, Osama; Rementería, Deco, Raúl Sanchís; Iván Fernández, Berlanga, Diego Gómez

18:07

Alineación de la Deportiva

Estos son los once jugadores elegidos por Estévez. A priori, Nóvoa hará las veces de lateral derecho:

Ángel Jiménez; Nóvoa, Andújar, Boris, Andoni López; Undabarrean, Frimpong, Bojra Valle; Borja Vázquez, Xemi, Cortés

18:03

Así hablaba el técnico de la Deportiva el viernes sobre este encuentro. Estas fueron las declaraciones de Fernando Estévez.

17:59

Para este partido, Estévez pierde a Fede San Emeterio (sancionado) y a los lesionados Andrés Prieto y Diego Moreno, que se unen en esta lista a Esquerdo. Recupera, eso sí, a Eneko Aguilar.

17:54

La Deportiva llega a este partido tras haber superado la primera ronda de la Copa del Rey.

Así fue el partido de los bercianos ante el Logroñés.

17:51

El Cacereño, por su parte, llega sólo con una derrota a domicilio en su casillero. Se han mostrado como un equipo muy solvente y competitivo que pondrá las cosas difíciles a la Ponferradina

17:48

La Deportiva ha pegado un subidón en el último mes de competición, con dos victorias y un empate, todos ellos sin encajar, que le han valido para ascender hasta la mitad de la tabla.

Esa fiabilidad defensiva explica estos mejores resultados bercianos

17:43

¡Hola y bienvenidos! La Deportiva, en racha, busca seguir al alza ante un Cacereño muy correoso para todos sus rivales. Desde las 18:15 horas, Ponferradina-Cacereño

