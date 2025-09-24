leonoticias - Noticias de León y provincia

Diego Moreno.
Fútbol | Deportiva

Diego Moreno: «Vamos a revertir la situación»

El defensa de la Deportiva regresará a Tajonar en un partido clave para los bercianos: «Tenemos que estar tranquilos»

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:25

Situación crítica en la Deportiva: tras cuatro jornadas, el equipo blanquiazul está en puestos de descenso y encadena tres derrotas seguidas.

Uno de sus habituales en defensa, el lateral Diego Moreno, se ha mostrado este miércoles seguro de que van a «revertir la situación». «Y todo empieza por este fin de semana», ha expresado.

El equipo berciano visita este domingo (16:00 horas) Tajonar para medirse a Osasuna Promesas, su exequipo: «Es un partido muy especial para mi, llegué a Osasuna con nueve años».

El lateral apuesta por «estar tranquilos» y «seguir trabajando» para dejar atrás la mala dinámica en la que está inmersa la Deportiva. «Es como se cambia todo».

