La Deportiva, a por el milagro de Sestao

Difícil, pero no imposible. La Deportiva se enfrenta a un reto de máximas dimensiones, sobre todo porque no depende de sí misma, pero si algo ha demostrado el equipo de Javi Rey es su capacidad de sobreponerse a las adversidades. Como ya exhibió en el derbi, remontando en diez minutos para seguir con vida, o como ya hiciera en los anteriores partidos con victorias 'in extremis' ante Osasuna Promesas y Zamora.

Si hay algún club capaz de mantener la esperanza en un caso así es, sin duda, el conjunto blanquiazul. Tras ir 37 jornadas a remolque del liderato, los de Javi Rey viajan este sábado (19:00 horas) a Sestao con opciones de poder ascender directos a Segunda División frente a un rival que se juega la permanencia en la categoría.

Sestao River Herrerín; Joseda, Gaizka, Relu, Barandalla; Gorka Garai, Adri Gómez; Leandro Martínez, Bustillo, Asier Córdoba; Diego Aznar - SD Ponferradina Prieto; Carrique, Novoa, Sibille, Álvaro Ramón; Markel, Doue; Yeray, Borja Valle, Bustos; Álex Costa Árbitro Bestard Servera (Colegio balear).

Incidencias Estadio Municipal de Las Llanas. Jornada 38 del grupo I de la Primera RFEF. 19:00 horas. FEF TV.

Todo pasa por ganar en Las Llanas, algo que se antoja complicado por lo que tiene en juego el rival, y esperar que acompañe también el resultado de la Cultural ante el Andorra. Los leoneses, también a las 19:00 horas del sábado, tendrían que perder para ceder su puesto al equipo berciano.

Sin embargo, después de verse sin opciones y conseguir un gol en el último minuto para mantenerse con vida hasta la última jornada, la Deportiva no pierde la esperanza de cara al último partido.

Nada que guardarse

Javi Rey tendrá a su disposición a toda la plantilla a excepción del lesionado de larga duración Nacho Castillo, que, pese a que ya viene pisando césped, no está a un ritmo de competición y regresará la próxima temporada.

Sobre la posibilidad de guardarse a alguno de los apercibidos -Andrés Prieto, Álvaro Bustos, Borja Valle, Ernesto y Andújar- para mirar ya al playoff de ascenso, el entrenador gallego dejó claro en la comparecencia previa al partido que «van a jugar los que creemos que son los mejores para el plan de partido que hemos preparado, sin pensar en si uno tiene cuatro amarillas y hay que reservarlo para el playoff».

Un rival que se juega la vida

El propio Rey destacó la «máxima exigencia» que va a tener el partido «contra un rival que se juega la salvación». Y es que el Sestao empezará la jornada en la 15º posición con 45 puntos, igualado a puntos con Osasuna Promesas, equipo encargado de marcar la entrada a los puestos de descenso.

Las estadísticas invitan a pensar en el optimismo en clave blanquiazul, pues el equipo vasco es el peor local de la categoría, con únicamente 18 puntos conseguidos en 18 partidos. De hecho, si no llegan descendidos a la última jornada es por su solvencia fuera de casa, donde han conseguido ganar a la propia Deportiva, además de a equipos como la Cultural o, en la última jornada, al Andorra.

Las opciones para los aficionados

Sin embargo, esta vez el contexto será diferente, sobre todo a nivel de afición, pues el club ha hecho todo lo posible para llenar Las Llanas, dejando una cifra cercana a las doscientas entradas para aficionados bercianos ante la falta de espacio.

En todo caso, aquellos seguidores blanquiazules que no hayan podido conseguir un hueco en el estadio verdinegro, podrán seguir el encuentro en el Pabellón Lydia Valentín, donde el ayuntamiento ha habilitado el nuevo videomarcador como opción para vivir en comunión el que podría acabar siendo el regreso de la Deportiva a la Segunda División.