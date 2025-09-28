A la cuarta fue la vencida para el Atlético Astorga

Borja Pérez Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:43 Comenta Compartir

Tardó, pero, finalmente, acabó llegando. El Atlético Astorga retrasó una jornada el dicho de «a la tercera va la vencida» y fue en el cuarto encuentro de la temporada cuando consiguió firmar su primer triunfo en Segunda Federación.

Los de José Luis Lago se impusieron en casa del Real Valladolid Promesas, equipo que llegaba mejor situado en la tabla clasificatoria, tras un buen primer tiempo en el que lograron poner tierra de por medio y, aunque la distancia se acortó en la segunda mitad, todo se acabó decantando del lado maragato.

Real Valladolid Promesas Álvaro; Alin, Arco, Iago Parente, Hugo San (Neira, min. 84); Riki, Ivorra (Yago, min. 56), Jesús Martínez, César Porras (Tomy, min. 56); Rulo (Sergi Esteban, min. 68), Carvajal 1 - 3 Atlético Astorga Martín; Ceinos, Manso, Jony, Sergio Peláez (Adri Álvarez, min. 65); Canito, Albertín; Ivi Vales (David, min. 83), Ayub (Mario, min. 83), Nistal (Ribeiro, min. 87); Cervero (Aleixo, min. 65) Goles 0-1, min. 16, Cervero; 0-2, min. 44, Nistal; 1-2, min. 55, Carvajal; 1-3, min. 77, Ayud.

Árbitro García Rey. Amonestó a Alin y Jesús Martínez por parte del Real Valladolid Promesas y a Manso, Ivi, Peláezy Canito por el Atlético Astorga.

Incidencias Anexos del estadio José Zorrilla. Jornada 4 del grupo I de la Segunda RFEF.

En busca de encontrar la fórmula para sumar los primeros tres puntos, José Luis Lago optó por un once con hasta cinco cambios respecto al anterior partido, rotando en todas las líneas para hacer frente a un Real Valladolid Promesas que mantuvo una línea continuista, con una única variación entre los once que perdieron ante el Real Oviedo Vetusta.

El Atlético Astorga logra adelantarse

La idea del técnico maragato surtió efecto en el inicio, dibujando un buen comienzo del Atlético Astorga que, además, se vio reflejado en el marcador, algo que no estaban consiguiendo en las jornadas previas.

Un balón largo a la espalda de la zaga blanquivioleta, que erró en su intento por desbaratar la acción, dejó a Cervero solo ante Álvaro y el ariete mandó el balón al fondo de la red tras tocar en el palo.

No cesaría el conjunto visitante en su idea de buscar la portería contraria, basándose sobre todo en los antecedentes que invitan a perseguir un segundo tanto que diera algo más de tranquilidad. Sería justo antes del descanso, donde más puede doler a un equipo, cuando Nistal aprovechó un nuevo error en la zaga local para regatear al meta pucelano y poner el segundo tanto.

El Real Valladolid Promesas se mete en el partido

Situación inédita para el Atlético Astorga, que se fue a vestuarios con una renta de dos goles. Sin embargo, esta diferencia en el fútbol no es definitiva y así se evidenció en el inicio de la segunda mitad. En apenas diez minutos, un penalti cometido por Manso significó el primer tanto de los blanquivioletas por medio de Carvajal, que batió a Martín con un golpeo medido a pesar de haberle adivinado las intenciones.

Llegaría ahí el momento de los locales, que se vieron fuertes y buscaron el empate. Tuvo que intervenir Martín para evitarlo e, incluso, lograría materializar otro tanto el Real Valladolid Promesas, aunque invalidado por fuera de juego.

Sentencia definitiva

Sin embargo, esta vez sí, sería el Atlético Astorga quien asestaría el golpe definitivo desde los once metros, con un gol de Ayub que sirvió para sentenciar la contienda.

De esta forma, los maragatos, con sufrimiento en algunos tramos, como es habitual en esta categoría, lograron su primera victoria de la temporada, a través de la cual intentarán seguir creciendo y adaptándose a la categoría.