Trofeo de la Copa del Rey.

Conocidos los horarios de los equipos leoneses en la primera ronda de Copa del Rey

La Cultural jugará el martes 28 de octubre, mientras que el Atlético Astorga ha quedado emplazado en el miércoles y la Deportiva el jueves

Borja Pérez

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:48

La Real Federación Española de Fútbol ha dado a conocer la fecha y hora en la que se disputará la primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que pelearán la Cultural, la SD Ponferradina y el Atlético Astorga.

En primer lugar, el cuadro de 'Cuco' Ziganda ha quedado emplazado el martes 28 de octubre, el primero de los tres días entre los que se alargarán las eliminatorias, y será a las 20:00 horas en Santa Ana, feudo del Tropezón de Tercera Federación.

Mismo horario

Posteriormente, el miércoles 29 de octubre, será el turno del Atlético Astorga, que recibirá al CD Mirandés en La Eragudina en busca de dar la machada ante un conjunto de Segunda División. En este caso, el choque también se disputará a las 20:00 horas.

Este mismo horario albergará también el último duelo de los equipos de la provincia, que tendrá lugar el jueves 20 de octubre en Las Gaunas, feudo de la UD Logroñés, actualmente militante de la Segunda Federación.

De esta forma, los tres equipos leoneses buscarán una victoria que supondría el pase a la segunda eliminatoria, donde debutan nuevos equipos de Primera División, lo que supone un aliciente mayor para la competición.

