leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del duelo entre el Atlético Astorga y el Salamanca UDS. Salamanca UDS
Fútbol | Atlético Astorga

En busca del ansiado primer triunfo

El Atlético Astorga buscará su primer triunfo ante el Real Valladolid Promesas tras tres derrotas consecutivas en su debut en Segunda RFEF

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:51

No está siendo fácil el inicio de competición para el Atlético Astorga. El dominio de las áreas, sobre todo, en muchos momentos, de la rival, no está funcionando, lo que ha llevado al conjunto maragato a colocarse como colista, siendo el único equipo que aún no ha puntuado.

Sin embargo, todavía hay un amplio margen de mejora y todo debe empezar por intentar sumar de tres este domingo (12:30 horas) en las visita a los anexos del José Zorrilla.

Duelo de contrastes

Allí, espera el Real Valladolid Promesas, que cosechó la pasada jornada su primera derrota ante el Real Oviedo B (2-1) tras un fulgurante inicio con una victoria ante la UD Ourense (0-1) y un empate ante la Gimnástica Segoviana (2-2).

Noticias relacionadas

La dureza de Segunda RFEF sigue haciendo mella en el Astorga

La dureza de Segunda RFEF sigue haciendo mella en el Astorga

Duro contratiempo para el Atlético Astorga: Chris Bueno se perderá el resto de temporada

Duro contratiempo para el Atlético Astorga: Chris Bueno se perderá el resto de temporada

Hasta el momento, el Atlético Astorga no ha conseguido imponer su ley en los partidos. Aunque ha tenido tramos de dominio y de un mayor merecimiento en cuanto al marcador, le ha faltado eficacia arriba, por lo que tan solo suma un tanto hasta el momento.

Hora de ganar

A esto se ha sumado la facilidad con la que encuentran la fórmula de atacar los rivales, un condicionante que ha impedido que el buen rendimiento Martín no se haya traducido en puntos.

Ahora, ante un filial, con los condicionantes que ello supone, el Atlético Astorga tiene una nueva oportunidad de vencer para empezar a crecer anímicamente y en la tabla clasificatoria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
  2. 2 Un herido de 25 años en un accidente entre un patinete y un vehículo en el centro de León
  3. 3 Detenido por resistencia a la autoridad tras provocar un accidente en León
  4. 4 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
  5. 5 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
  6. 6 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
  7. 7 La copa que une generaciones vuelve a León: «Nunca pensé que podría verla en persona»
  8. 8 Luces y percusión toman la Plaza de San Marcelo con «Correllums»
  9. 9 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
  10. 10 Estos son los edificios de León que tendrán que pasar la ITE en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias En busca del ansiado primer triunfo

En busca del ansiado primer triunfo