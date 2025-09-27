En busca del ansiado primer triunfo

Borja Pérez Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:51 Comenta Compartir

No está siendo fácil el inicio de competición para el Atlético Astorga. El dominio de las áreas, sobre todo, en muchos momentos, de la rival, no está funcionando, lo que ha llevado al conjunto maragato a colocarse como colista, siendo el único equipo que aún no ha puntuado.

Sin embargo, todavía hay un amplio margen de mejora y todo debe empezar por intentar sumar de tres este domingo (12:30 horas) en las visita a los anexos del José Zorrilla.

Duelo de contrastes

Allí, espera el Real Valladolid Promesas, que cosechó la pasada jornada su primera derrota ante el Real Oviedo B (2-1) tras un fulgurante inicio con una victoria ante la UD Ourense (0-1) y un empate ante la Gimnástica Segoviana (2-2).

Hasta el momento, el Atlético Astorga no ha conseguido imponer su ley en los partidos. Aunque ha tenido tramos de dominio y de un mayor merecimiento en cuanto al marcador, le ha faltado eficacia arriba, por lo que tan solo suma un tanto hasta el momento.

Hora de ganar

A esto se ha sumado la facilidad con la que encuentran la fórmula de atacar los rivales, un condicionante que ha impedido que el buen rendimiento Martín no se haya traducido en puntos.

Ahora, ante un filial, con los condicionantes que ello supone, el Atlético Astorga tiene una nueva oportunidad de vencer para empezar a crecer anímicamente y en la tabla clasificatoria.