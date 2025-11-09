leonoticias - Noticias de León y provincia

Andoni López, en el último partido de la Deportiva. Mario de la Torre
Fútbol | Primera RFEF

Barakaldo-Deportiva, en directo

El equipo de Fer Estévez busca alargar su buena racha ante un rival que no sabe lo que es perder en casa esta temporada

Borja Pérez

Borja Pérez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:45

17:56

Será un duelo algo condicionado por las bajas de la Deportiva. Como confirmó Estévez en rueda de prensa, están descartados para este partido por lesión a Andrés Prieto, Diego Moreno -al que le faltan 1-2 partidos para volver-, Esquerdo -que sigue mejorando en su recuperación-, Bruno y, posiblemente, también a Pau Ferrer, que sufrió una fisura en la mano tras un golpe en el entrenamiento.

17:52

Por su parte, el Barakaldo ha conseguido hilar ocho jornadas sin perder, lo que habla muy bien de su capacidad defensiva, aunque en elllos son ha sumado tres victorias y seis empates. En todo caso, solo ha perdido una vez ante el Mérida y aún no sabe lo que es caer en Lasesarre, donde se disputa este encuentro

17:48

Llega la Deportiva a este enfrentamiento tras sumar dos victorias consecutivas y cuatro en los últimos cinco partidos en los que, además, en los tres últimos ha dejado la portería a cero, invirtiendo por completo la mala dinámica del inicio de campaña

17:45

¡Muy buenas tardes! Jornada importante de domingo en la Primera RFEF. La Deportiva visita a un Barakaldo que solo ha perdido una vez en lo que va de liga. A partir de las 18:15 horas, síguelo en directo con nosotros

