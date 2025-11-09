Barakaldo-Deportiva, en directo

17:56

Será un duelo algo condicionado por las bajas de la Deportiva. Como confirmó Estévez en rueda de prensa, están descartados para este partido por lesión a Andrés Prieto, Diego Moreno -al que le faltan 1-2 partidos para volver-, Esquerdo -que sigue mejorando en su recuperación-, Bruno y, posiblemente, también a Pau Ferrer, que sufrió una fisura en la mano tras un golpe en el entrenamiento.