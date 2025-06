¿Atlético Bembibre o Betis? Una plaza en Tercera RFEF en juego... en los despachos

Dani González León Lunes, 23 de junio 2025, 14:18 Comenta Compartir

El ascenso del Burgos Promesas a Segunda RFEF, acompañando al Atlético Astorga en ese salto desde el grupo octavo de la Tercera RFEF al cuarto escalón del fútbol nacional, deja una buena noticia para el fútbol leonés. O, al menos, se abre una puerta a ello.

El Atlético Bembibre, mejor clasificado de entre los descendidos esta temporada desde Tercera RFEF, mira con optimismo este escenario, contemplado tras el mal final de temporada en el club de Alto Bierzo.

Pero con una normativa ambigua por parte de la Federación de Castilla y León de Fútbol que, de hecho, ya generó enormes problemas para la confección de esta pasada temporada, viéndose obligada a incluir al Laguna en la categoría por orden judicial y hacer una liga con 19 equipos, no aclara si la vacante dejada por los burgaleses por su ascenso les corresponde o no. Esta circunstancia no se tradujo en una modificación de las bases de competición y todo está en el aire.

Es evidente que alguien tiene que ocupar ese hueco. El filial cidiano, con su ascenso a Segunda RFEF, deja una vacante en Tercera RFEF que, bien puede ser ocupada por el Atlético Bembibre o bien por el Betis de Valladolid, el equipo mejor clasificado de los no ascendidos desde Preferente, ya que perdieron en la última eliminatoria de la fase de ascenso.

Ambigüedad de base sobre el descenso del Bembibre

El conjunto berciano lo tiene claro: van a llegar hasta el final. En la entidad bembibrense confían en que la plaza de Tercera RFEF les corresponde a ellos y ya se están moviendo a nivel legal para garantizar que así sea. De hecho, si la federación no falla a favor de los bercianos, buscarán todas las vías jurídicas para conseguirla.

Uno de los principales argumentos para el Atlético Bembibre es que es un equipo «a priori» descendido y es que, como no se modificaron las bases de competición pese a la inclusión del Laguna en la categoría ya en el mes de septiembre, y en las bases se habla de que descienden los equipos situados en las posiciones 16, 17 y 18 sin tener en cuenta la participación de 19 clubes.

A esto se agarran las 'águilas' que considera que, además, con el ascenso del Burgos Promesas, si se diesen solo tres descensos - como figura en las bases - ya quedaría compuesta la liga con 18 equipos, como debía de haber sido si al final del pasado verano el juez fallara a favor de la inclusión de Laguna en la categoría.

Los argumentos del Betis

Pero el Betis se agarra a lo que sucedió el año pasado. El Mojados, en una situación similar - el ascenso del Salamanca CF - recurrió tras caer en la eliminatoria de ascenso ante el Atlético Mansillés y la Federación de Castilla y León les dio plaza en Tercera RFEF, teniendo que repescar posteriormente al Laguna. El argumento federativo fue el «mérito deportivo» del Mojados para optar a esa plaza. Y en esa jurisprudencia, pese a que sean casos distintos, se escudará el club vallisoletano.

De esta manera, hoy día se presumen tres escenarios, todos ellos inciertos: una Tercera RFEF con el Atlético Bembibre, otra con el Betis o una tercera vía, que sería una nueva temporada con 19 clubes en esta categoría.