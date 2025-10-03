El Astorga quiere más ante un lanzado Fabril

Dani González León Viernes, 3 de octubre 2025, 18:07 Comenta Compartir

Un nuevo reto después de desbloquear la primera victoria. El Atlético Astorga recibe este sábado (17:30 horas) al líder, el Fabril, en La Eragudina con la ambición de dar la sorpresa.

Los de Lago, que vienen de lograr el Valladolid sus primeros puntos de la temporada (1-3), llegan con la moral al alza a este encuentro y un reto, el de empezar a fortificar su terreno de juego como un lugar seguro a la hora de sumar.

No será un desafío sencillo puesto que el Fabril, filial del Deportivo, cuenta sus partidos por victorias liderados por su delantero Nsongo, autor de cinco goles en cuatro jornadas, tres de ellos el pasado fin de semana en el duelo de filiales ante el Rayo Cantabria (2-3).

Frenar el imponente poderío ofensivo de los gallegos será una de las misiones que tendrá un Atlético Astorga que, hasta ahora, se ha mostrado con capacidad de proponer juego, pero ha mostrado ciertas debilidades defensivas que le han impedido sumar más puntos.

Ahora, con la primera victoria ya en el bolsillo y esa presión alejada de las espaldas de los maragatos, los de Lago esperan jugar más liberados y mostrar su verdadero nivel ante uno de los conjuntos llamados a pelear por el ascenso a Primera RFEF.

