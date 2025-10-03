leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un lance de juego en el partido entre Real Valladolid Promesas y Atlético Astorga. RV Cantera
Fútbol | Segunda RFEF

El Astorga quiere más ante un lanzado Fabril

El líder visita La Eragudina después de que los de Lago estrenasen a domicilio su casillero de puntos

Dani González

Dani González

León

Viernes, 3 de octubre 2025, 18:07

Comenta

Un nuevo reto después de desbloquear la primera victoria. El Atlético Astorga recibe este sábado (17:30 horas) al líder, el Fabril, en La Eragudina con la ambición de dar la sorpresa.

Los de Lago, que vienen de lograr el Valladolid sus primeros puntos de la temporada (1-3), llegan con la moral al alza a este encuentro y un reto, el de empezar a fortificar su terreno de juego como un lugar seguro a la hora de sumar.

No será un desafío sencillo puesto que el Fabril, filial del Deportivo, cuenta sus partidos por victorias liderados por su delantero Nsongo, autor de cinco goles en cuatro jornadas, tres de ellos el pasado fin de semana en el duelo de filiales ante el Rayo Cantabria (2-3).

Frenar el imponente poderío ofensivo de los gallegos será una de las misiones que tendrá un Atlético Astorga que, hasta ahora, se ha mostrado con capacidad de proponer juego, pero ha mostrado ciertas debilidades defensivas que le han impedido sumar más puntos.

Ahora, con la primera victoria ya en el bolsillo y esa presión alejada de las espaldas de los maragatos, los de Lago esperan jugar más liberados y mostrar su verdadero nivel ante uno de los conjuntos llamados a pelear por el ascenso a Primera RFEF.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una disputa familiar en un pueblo de León acaba con una denuncia por lesiones e injurias
  2. 2 El «caos» de Buscyl en León: pérdida de viajes, retrasos y exceso de aforo en el alfoz
  3. 3 Fallece Menchu Manzano, la insurgente manola blanca de León
  4. 4 El pueblo de León que despide el verano con Panorama y un cartel de lujo
  5. 5 Así son los seis baños públicos y gratis que ya funcionan en los barrios de León
  6. 6 La librería de León que cumple 80 años y mantiene vivo el legado de su fundador
  7. 7 La Comisaría de León, «al borde del colapso»: sin espacio y descartan comprar un local enfrente
  8. 8 Detienen a un hombre que asaltó dos viviendas en un pequeño pueblo leonés
  9. 9 Arde un nuevo contenedor en la capital de León en menos de 24 horas
  10. 10 Sale a subasta un embarcadero en el embalse de un pueblo de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Astorga quiere más ante un lanzado Fabril

El Astorga quiere más ante un lanzado Fabril