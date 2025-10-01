Andújar: «Tenemos que dar un paso adelante»

Dani González León Miércoles, 1 de octubre 2025, 17:47 Comenta Compartir

El central de la Deportiva, David Andújar, ha reclamado este miércoles en la sala de prensa de El Toralín dar «un paso adelante» en los próximos partidos para colocar al equipo berciano cerca de los puestos de playoff.

El defensa blanquiazul valoró la mejora del equipo tras empatar ante Osasuna Promesas (0-0) en Tajonar y afirmó que los cimientos de las victorias deben construirse «desde atrás y siendo intensos, sólidos y ganando duelos».

Esa es la base para el defensor de los bercianos que, sin embargo, lamenta que el equipo «no está materializando las ocasiones» y recuerda varias oportunidades que no se convirtieron en Pamplona. «Confío en que eso cambie y, con ello, los resultados».

Andújar apuesta por mantener la idea del entrenador ahora que el vestuario está entendiendo «mejor» lo que les pide antes de medirse este domingo (18:15 horas) ante el Real Madrid Castilla en El Toralín: «Son chicos elegidos. Hay que ser intensos y luchadores. Hay que dar ese paso adelante».

