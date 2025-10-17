Sonia Bermúdez: «Queremos ser un equipo dominador»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 17 de octubre 2025, 13:39 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

Aunque, como no podía ser de otro modo, la rueda de prensa que ofreció Sonia Bermúdez tras facilitar su primera lista como seleccionadora de España tuvo como principales focos de atención los regresos al combinado nacional de Jenni Hermoso y Mapi León, la preparadora madrileña quiso aprovechar para desgranar también algunas de las líneas maestras del proyecto con el que pretende mantener alto el pabellón de la selección femenina, vigente campeona del mundo y de la Liga de Naciones, además de actual subcampeona de Europa.

Así, tras responder numerosas preguntas sobre la delantera de Tigres y la defensora del Barça, Sonia Bermúdez hizo toda una declaración de intenciones. «Queremos ser un equipo dominador», proclamó la nueva seleccionadora de España, quien avisó, no obstante, de la dureza que planteará el cruce contra Suecia en semifinales de la Liga de Naciones. «Sabemos el rival que tenemos enfrente, un rival muy duro. Es el tercero en el ranking, hizo una gran Eurocopa y tiene jugadoras muy fuertes y que transicionan muy bien», indicó la madrileña, que reclamó «el apoyo» de la afición para superar a las nórdicas y lamentó que la eliminatoria sea a doble vuelta. «Ojalá también que fuera solo a un partido único, pero no es el caso».

No hace tanto que Sonia Bermúdez vestía la camiseta de la selección española y, de hecho, llegó a compartir equipo con algunas de las futbolistas que ahora serán sus discípulas, escenario siempre complicado pero que también puede suponer un aval a la hora de ganarse la confianza del grupo. «El paso de conocer a las jugadoras es un plus, vamos a exigir el máximo a todas las futbolistas, tenemos pocos días para preparar el partido y todas tendrán que luchar por el puesto», manifestó la seleccionadora en una comparecencia en la que se lamentó por la baja de Patri Guijarro, brújula de esta España que pudo haber certificado su tercer título consecutivo en un gran torneo este verano de no haberse interpuesto en su camino aquella fatídica tanda de penaltis que la condenó frente a Inglaterra en la final de la Eurocopa celebrada en Suiza.

«Es una lástima porque pierdes a la mejor seis del mundo, pero llevamos trabajando meses para estos casos», indicó al respecto Sonia Bermúdez, quien pretende paliar esa baja, en parte, adelantando a Laia Aleixandri. «Nos puede ayudar en varias posiciones, pero es una jugadora fundamental también», dijo la madrileña, en cuya lista aparece también otra jugadora con un perfil similar, salvando las distancias, al de Patri Guijarro, la joven Clara Serrajordi. «Es una jugadora genial desde que está en la sub-17, se parece a Patri Guijarro, es joven y vamos a tener paciencia. Tiene una gran capacidad física y es su primera convocatoria«, señaló sobre la también futbolista del Barça.

En parecida línea habló de Fiamma Benítez, otra de las novedades de la convocatoria. «La conozco bien de categorías anteriores, empezó muy bien la temporada, ha mejorado defensivamente y puede jugar en cualquier parte del mediocampo. Está en un buen momento», resaltó sobre la jugadora del Atlético.