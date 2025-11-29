leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de un encuentro de la Cultural en el Reino. CyDL
Fútbol | Segunda División

Vuelve el fútbol al Reino: Cultural-Granada, en directo

El conjunto de Ziganda busca sumar su tercera victoria consecutiva ante un rival en horas bajas

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:50

16:02

Volviendo a lo futbolístico, llega el Granada CF en una mala posición, vigésimo, a cuatro puntos de los leoneses. Suman una sola derrota en los últimos diez encuentros, pero también seis empates en ellos.

15:59

El Reino luce diferente

¡El Reino de León ya luce diferente teñido de rojo!

15:56

El que no estará, por otra parte, es Thiago Ojeda, que vio la quinta amarilla en Cádiz y se pierde el choque por sanción. Una baja crucial para Ziganda, entrenador para el que ha sido un fijo en la medular

15:52

El conjunto de Ziganda, además de su dinámica, llega al encuentro con buenas noticias como es la recuperación total de Pibe, Bicho y Daniel Paraschiv, que venían arrastrando molestias que les habían impedido jugar en los últimos encuentros

15:49

Llega la Cultural en racha al Reino tras una tremenda remontada en Cádiz y después de haber sumados seis puntos en sus últimos dos encuentros ante su gente. Los leoneses buscarán hoy la tercera consecutiva.

15:45

¡Buenas tardes! ¿Qué mejor plan para una sobremesa de sábado que ver a la Cultural? Tanto si vas al Reino de León como si te quedas en casa o tienes otros planes... puedes enterarte de todo lo que pase a partir de las 16:15 en este mismo directo.

!Sigue el Cultural - Granada con nosotros!

