Vuelve el fútbol al Reino: Cultural-Granada, en directo
El conjunto de Ziganda busca sumar su tercera victoria consecutiva ante un rival en horas bajas
Sábado, 29 de noviembre 2025, 15:50
16:02
Volviendo a lo futbolístico, llega el Granada CF en una mala posición, vigésimo, a cuatro puntos de los leoneses. Suman una sola derrota en los últimos diez encuentros, pero también seis empates en ellos.
15:59
El Reino luce diferente
¡El Reino de León ya luce diferente teñido de rojo!
15:56
El que no estará, por otra parte, es Thiago Ojeda, que vio la quinta amarilla en Cádiz y se pierde el choque por sanción. Una baja crucial para Ziganda, entrenador para el que ha sido un fijo en la medular
15:52
El conjunto de Ziganda, además de su dinámica, llega al encuentro con buenas noticias como es la recuperación total de Pibe, Bicho y Daniel Paraschiv, que venían arrastrando molestias que les habían impedido jugar en los últimos encuentros
15:49
Llega la Cultural en racha al Reino tras una tremenda remontada en Cádiz y después de haber sumados seis puntos en sus últimos dos encuentros ante su gente. Los leoneses buscarán hoy la tercera consecutiva.
15:45
¡Buenas tardes! ¿Qué mejor plan para una sobremesa de sábado que ver a la Cultural? Tanto si vas al Reino de León como si te quedas en casa o tienes otros planes... puedes enterarte de todo lo que pase a partir de las 16:15 en este mismo directo.
!Sigue el Cultural - Granada con nosotros!
