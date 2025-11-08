La visita a Riazor, en directo: Depor 2-0 Cultural
El equipo de Ziganda busca escribir un nuevo capítulo dorado de su historia ante un serio candidato a la Primera División
Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:58
19:09
37' Disparo de Thiago Ojeda que se va fuera
19:07
35' Pocas ocasiones ahora en un partido que pasa por un tramo más pausado
19:04
32' La Cultural se establece en campo rival en busca de reacción
19:01
30' Intenta responder la Cultural, pero no acaba de mostrarse certero en el último tercio, con disparos flojos o alejados del arco
19:01
28' Centro raso de Sobrino y Selu Diallo le pega arriba
18:57
25' Disparo de Mboula que atrapa Parreño
18:57
Nuevo error en salida que no perdona un Deportivo plagado de calidad en sus líneas ofensivas. Se complica el partido
18:56
Gol del Deportivo
23' Segundo del Deportivo. Marca Mario Soriano tras un disparo cruzado que no logra detener Badia
Enlace copiado
18:55
23' patada en la cabeza a Barzic que el colegiado señala como falta, pero no le enseña la tarjeta al jugador deportivista
18:52
20' Disparo de Manu Justo que atrapa Parreño sin problemas
18:50
18' Intento de Mboula por la izquierda que se marcha por línea de fondo
18:49
17' Disparo de Selu que atrapa Parreño
18:48
Gol del Deportivo
15' Tremendo error en la cesión de Rodri Suárez que aprovecha Zakaria para poner el primero para los locales
Enlace copiado
18:46
14' Centro del Deportivo desde la izquierda que despeja bien la zaga leonesa
18:44
12' Buena acción defensiva de Barzic, aunque la jugada estaba invalidada
18:42
10' Balón al espacio hacia Yeremay que atrapa Badia
18:41
9' Córner a favor de la Cultural
18:40
8' Empieza a dominar algo más el Depor, pero la Cultu se mantiene cómoda cerrando con un 4-4-2 y buscando las transiciones
18:37
5' Disparo de Thiago Ojeda, que se animó desde lejos y la mandó fuera
18:35
3' Toca la Cultural sin temor en los primeros minutos
18:32
¡Arranca el partido! Toca la Cultural, con su primera equipación
18:31
Minuto de silencio antes de comenzar el choque
18:30
¡Ya están los jugadores sobre el césped! A punto de arrancar el choque
18:25
Se dejan ver ya en Riazor los más de 800 culturalistas que se dan cita en la grada visitante para un partido que ha sido declarado de alto riesgo por el Comité de Antiviolencia
18:23
Once del Deportivo
Y este es el once con el que formará el Deportivo: Parreño; Mella, Noubi, Loureiro, Comas, Quagliata; Gragera, Villares, Mario Soriano; Zakaria, Yeremay
Enlace copiado
18:19
Once de la Cultural
Estos son los once elegidos por Ziganda, con algunas novedades: Badia; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Yayo; Mboula, Selu Diallo, Sobrino; Manu Justo
Enlace copiado
18:16
Enfrente, estará un Deportivo de la Coruña que empezó la temporada de la mejor forma, llegando a alcanzar el liderato, que después atravesó una mala racha y ahora ha vuelto a levantar la cabeza, manteniéndose en todo momento en la parte noble de la categoría.
En todo caso, su calidad es evidente, con jugadores como Yeremay, del que se ha llegado a debatir incluso sobre la posible llemada de la Selección Española Absoluta.
18:14
Ziganda admitió en la rueda de prensa previa al partido que ve a su equipo «muy enchufado» y que le «gusta mucho» lo que está viendo en este mes al frente del banquillo leonés, consciente de la necesidad de seguir mejorando algunos conceptos.
Puedes leer todas las declaraciones del míster aquí .
18:10
El que tampoco estará será Luis Chacón debido a la cláusula del miedo incluida en el contrato que no permitía al jugador disputar el partido ante el club con el que tiene contrato en vigor
18:07
El equipo culturalista afrontará este encuentro con los regresos de Bicho y Rafa Tresaco, ambos en condiciones muy distintas, pero que han entrenado con normalidad con el grupo. No estará Eneko Satrústegui, que apunta a estar al menos un mes mas de baja
18:04
Los de 'Cuco' Ziganda afrontan el partido tras quitarse el «pequeño gran peso de encima» de haber logrado ganar en casa por primera vez, lo que ha permitido a los leoneses salir de los puestos de descenso y llegar a esta jornada con la posibilidad de respirar algo más
17:59
¡Muy buenas tardes a todos! Nuevo partido de la Cultural, que afronta otro de los grandes desafíos de esta temporada. Se trata de la visita a Riazor ante un Deportivo llamado a pelear por el ascenso a primera. A partir de las 18:30 horas, te contamos todo lo que pase en directo en leonoticias.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Se incendia un edificio okupado en la calle Alcalde Miguel Castaño de León
- 2 Brownie abrirá su primera tienda física en el centro de León
- 3 Fallece Juan Ignacio López, el médico leonés que luchó por la Ley ELA
- 4 Tres jóvenes trasladados al hospital tras caer su coche de rally por un talud de seis metros en León
- 5 León activa su Zona de Bajas Emisiones: todo lo que debes saber para que no te multen
- 6 Un herido de 46 años en una colisión entre dos turismos en León
- 7 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Badajoz antes de una cita
- 8 El Bakura, 25 años de historia donde los militares llegan siendo alumnos y vuelven como sargentos
- 9 La nieve se asoma a las estaciones de esquí de la provincia
- 10 El Gobierno confina aves de corral en 18 municipios de León para no propagar la gripe aviar
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad