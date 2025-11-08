leonoticias - Noticias de León y provincia

Once de la Cultural en Zaragoza. CyDL

La visita a Riazor, en directo: Depor 2-0 Cultural

El equipo de Ziganda busca escribir un nuevo capítulo dorado de su historia ante un serio candidato a la Primera División

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 8 de noviembre 2025, 17:58

19:09

37' Disparo de Thiago Ojeda que se va fuera

19:07

35' Pocas ocasiones ahora en un partido que pasa por un tramo más pausado

19:04

32' La Cultural se establece en campo rival en busca de reacción

19:01

30' Intenta responder la Cultural, pero no acaba de mostrarse certero en el último tercio, con disparos flojos o alejados del arco

19:01

28' Centro raso de Sobrino y Selu Diallo le pega arriba

18:57

25' Disparo de Mboula que atrapa Parreño

18:57

Nuevo error en salida que no perdona un Deportivo plagado de calidad en sus líneas ofensivas. Se complica el partido

18:56

Gol del Deportivo

23' Segundo del Deportivo. Marca Mario Soriano tras un disparo cruzado que no logra detener Badia

18:55

23' patada en la cabeza a Barzic que el colegiado señala como falta, pero no le enseña la tarjeta al jugador deportivista

18:52

20' Disparo de Manu Justo que atrapa Parreño sin problemas

18:50

18' Intento de Mboula por la izquierda que se marcha por línea de fondo

18:49

17' Disparo de Selu que atrapa Parreño

18:48

Gol del Deportivo

15' Tremendo error en la cesión de Rodri Suárez que aprovecha Zakaria para poner el primero para los locales

18:46

14' Centro del Deportivo desde la izquierda que despeja bien la zaga leonesa

18:44

12' Buena acción defensiva de Barzic, aunque la jugada estaba invalidada

18:42

10' Balón al espacio hacia Yeremay que atrapa Badia

18:41

9' Córner a favor de la Cultural

18:40

8' Empieza a dominar algo más el Depor, pero la Cultu se mantiene cómoda cerrando con un 4-4-2 y buscando las transiciones

18:37

5' Disparo de Thiago Ojeda, que se animó desde lejos y la mandó fuera

18:35

3' Toca la Cultural sin temor en los primeros minutos

18:32

¡Arranca el partido! Toca la Cultural, con su primera equipación

18:31

Minuto de silencio antes de comenzar el choque

18:30

¡Ya están los jugadores sobre el césped! A punto de arrancar el choque

18:25

Se dejan ver ya en Riazor los más de 800 culturalistas que se dan cita en la grada visitante para un partido que ha sido declarado de alto riesgo por el Comité de Antiviolencia

18:23

Once del Deportivo

Y este es el once con el que formará el Deportivo: Parreño; Mella, Noubi, Loureiro, Comas, Quagliata; Gragera, Villares, Mario Soriano; Zakaria, Yeremay

18:19

Once de la Cultural

Estos son los once elegidos por Ziganda, con algunas novedades: Badia; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Yayo; Mboula, Selu Diallo, Sobrino; Manu Justo

18:16

Enfrente, estará un Deportivo de la Coruña que empezó la temporada de la mejor forma, llegando a alcanzar el liderato, que después atravesó una mala racha y ahora ha vuelto a levantar la cabeza, manteniéndose en todo momento en la parte noble de la categoría.

18:14

Ziganda admitió en la rueda de prensa previa al partido que ve a su equipo «muy enchufado» y que le «gusta mucho» lo que está viendo en este mes al frente del banquillo leonés, consciente de la necesidad de seguir mejorando algunos conceptos.

Puedes leer todas las declaraciones del míster aquí .

18:10

El que tampoco estará será Luis Chacón debido a la cláusula del miedo incluida en el contrato que no permitía al jugador disputar el partido ante el club con el que tiene contrato en vigor

18:07

El equipo culturalista afrontará este encuentro con los regresos de Bicho y Rafa Tresaco, ambos en condiciones muy distintas, pero que han entrenado con normalidad con el grupo. No estará Eneko Satrústegui, que apunta a estar al menos un mes mas de baja

18:04

Los de 'Cuco' Ziganda afrontan el partido tras quitarse el «pequeño gran peso de encima» de haber logrado ganar en casa por primera vez, lo que ha permitido a los leoneses salir de los puestos de descenso y llegar a esta jornada con la posibilidad de respirar algo más

17:59

¡Muy buenas tardes a todos! Nuevo partido de la Cultural, que afronta otro de los grandes desafíos de esta temporada. Se trata de la visita a Riazor ante un Deportivo llamado a pelear por el ascenso a primera. A partir de las 18:30 horas, te contamos todo lo que pase en directo en leonoticias.

