Gianni Infantino se dispone a entregar a Donald Trump el premio FIFA de la Paz. Mandel Ngan (Reuters)
Sorteo del Mundial

Donald Trump recibe el premio FIFA de la Paz

El máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, entrega el galardón al presidente de EE UU por sus «excepcionales y extraordinarias acciones en busca de la paz en el mundo».

Óscar Bellot

Madrid

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:02

Comenta

En el transcurso de una ceremonia organizada a mayor gloria del presidente de Estados Unidos, Gianni Infantino, máximo dirigente del organismo rector del fútbol mundial, hizo entrega a Donald Trump del premio FIFA de la Paz en reconocimiento a sus «excepcionales y extraordinarias acciones en busca de la paz en el mundo».

«Esto es lo que queremos de un líder. Un líder que se preocupa por la gente. Un líder que quiere un mundo y un ambiente de paz. Tiene usted todo el apoyo del mundo del fútbol para hacer de este mundo un mundo mejor», manifestó el presidente de la FIFA durante la controvertida concesión del premio a un mandatario que ha provocado una profunda alteración del ecosistema geopolítico internacional con sus discutidas políticas.

El galardón sirve a Trump a modo de resarcimiento después de que el dirigente republicano se quedase sin el Nobel de la Paz con el que tanto soñaba tras cerrar el acuerdo en Oriente Próximo y alcanzar otra serie de pactos con el fin de poner término a otros conflictos en el mundo.

«Muchas gracias a todos. Es un gran honor. Quiero dar las gracias a mi familia, a mi mujer Melania... Nunca he visto una forma de trabajar tan importante como la que hemos tenido con los líderes de México y Canadá. Pero lo más importante es que el mundo sea un sitio seguro. Gracias a todos, espero que paséis un buen día», señaló Trump, henchido tras colocarse la medalla en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

